ЕСЛИ АКТИВНО С НЕЮ СРАЖАТЬСЯ, ГЛАУКОМА ПРЕКРАТИТ РАЗВИВАТЬСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

В этой статье хочу ознакомить с таким тяжелым заболеванием глаз, как глаукома, и посоветовать действенные народные методы его усмирения.

Характеризуется глаукома постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления с развитием трофических расстройств в путях оттока внутриглазной жидкости, в сетчатке и в зрительном нерве, обуславливающих появление типичных дефектов в поле зрения и развития краевого продавливания диска зрительного нерва. Довольно часто болезнь приводит к слепоте, поэтому, чтобы этого не допустить, после сорока лет нужно всем регулярно измерять внутриглазное давление. Это позволит выявить глаукому на начальной стадии, и тогда с ней легче будет бороться.

Различают несколько форм заболевания, наиболее распространенная — открытоугольная глаукома. Это разновидность болезни, при которой можно не ощущать умеренного повышения внутриглазного давления, которое уже губительно действует на зрительный нерв, приводя к потере зрения. О его повышении свидетельствуют затуманивание зрения, появление «сетки» перед глазами, наличие «радужных кругов» при взгляде на источник света, чувство дискомфорта в глазу, ощущение тяжести и напряжения, незначительная резь в глазу, чувство увлажнения глаза, ухудшение способности видеть в сумерках и незначительная боль вокруг глаз.

Закрытоугольная глаукома часто протекает в виде приступов. Острый приступ такой формы глаукомы характеризуется значительным повышением внутриглазного давления, сильной болью в глазу и головной болью. Нередко во время приступа может появиться тошнота, рвота, общая слабость. Зрение в больном глазу резко падает. Острый приступ закрытоугольной глаукомы часто принимают за мигрень, зубную боль, острое желудочное заболевание, менингит, грипп, потому что больной жалуется на головную боль, тошноту, общую слабость, не упоминая о глазе. В таком случае он может остаться без помощи, столь необходимой в первые часы возникновения приступа.

Глаукома может быть врожденной. В этом случае у новорожденных обнаруживается повышенное внутриглазное давление, а в отдельных случаях — увеличение размеров глазного яблока. Причиной этой формы глаукомы являются врожденные дефекты строения дренажного аппарата глаза, а еще ее возникновение провоцирует то, что беременные курят, принимают наркотические средства и выпивают. Если признаки врожденной глаукомы незначительны, то заболевание может быть выявлено не сразу, а лишь в детском или юношеском возрасте.

Вторичная глаукома возникает как следствие других глазных заболеваний. К повышению внутриглазного давления при вторичной глаукоме приводит нарушение оттока внутриглазной жидкости.

Вследствие нарушения кровоснабжения глаза при нормальном или низком внутриглазном давлении тоже может возникнуть глаукома.

Как правило, болезнь возникает в обоих глазах, но не одновременно. Во втором глазу глаукома может проявиться через несколько месяцев или лет.

При любой форме глаукомы необходимо не реже чем 1 раз в 3 месяца проверять внутриглазное давление.

Наиболее подвержены глаукоме люди с генетической предрасположенностью к этому заболеванию, те, кто страдает от различных нарушений кровообращения и атеросклероза. Также способствуют развитию болезни затяжные стрессы и определенное строение глаза.

Так как глаукома грозит потерей зрения, очень важно своевременно обнаружить болезнь и начать с ней бороться.

Остановить развитие глаукомы в начальной стадии позволяет закапывание 2-3 раза в день в каждый глаз по 2 капли аптечного препарата «Тауфон». Курс лечения — месяц, сделать перерыв на 2 недели, а затем повторить. Во время перерыва закапывать 2-3 раза в день в каждый глаз по 2-3 капли смеси натурального меда и кипяченой воды, взятых поровну по объему. Проводить такое лечение 3-4 раза в год.

Эффективно залить 0,5 стакана кипятка 1 ст.л. измельченной травы аниса, настоять 5 минут, а затем 3-4 раза в день промывать глаза настоем по направлению к носу.

Можно 3 раза в день закапывать в каждый глаз по 2-3 капли свежевыжатого сока подорожника. Кроме этого, 5 раз в день промывать глаза соком алоэ, разведенным наполовину холодной кипяченой водой.

Свежий сок золотого уса закапывают в глаза по 2 капли 1 раз в день в течение 10 дней. После 3 недель перерыва повторяют лечебный курс. В перерыве принимают настой золотого уса. Лист растения длиной 20 см нужно измельчить, залить 1 л кипятка, настоять, укутав, 24 часа, процедить и принимать по 1 ст.л. 4 раза в день за 30-40 минут до еды. Хранить настой при комнатной температуре в темном месте.

Еще советую измельчить сухими и смешать 0,5 ст.л. листьев крапивы, 1 ч.л. цветков ландыша и 1 ст.л холодной кипяченой воды, настоять 8-9 часов в темном месте, добавить 0,5 ч.л. пищевой соды, тщательно перемешать и приложить смесь к больным глазам. Менять примочки несколько раз в день. Крапиву и ландыш заготавливают в мае. На ночь делать примочки с настоем календулы (4 г сухих цветков залить стаканом кипятка, настоять 30-40 минут и процедить).

Полезно 3 раза в день съедать по 3 ягоды ландыша, ежедневно есть по 10 ягод красной смородины, лесной земляники и рябины, регулярно пить сок красной калины и насыщенный отвар молодых побегов дикой груши, добавляя сахар по вкусу.

Неплохо смешать сухими, предварительно измельчив, по 2 ч.л. плодов шиповника, травы тысячелистника, зверобоя, подорожника и хвоща полевого, залить 3 ст.л. смеси вечером в термосе 700 мл кипятка, настоять ночь, а утром процедить и принимать по 0,5 ст.л. настоя 2-3 раза в день.

Остановит недуг такой настой. Надо измельчить сухими и смешать поровну по объему листья омелы, траву дурнишника и душицы, залить 1 ч.л. смеси стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить и выпить все глотками в течение дня.

Также глаукома не будет прогрессировать, если залить стаканом воды 6 г травы адониса весеннего, настоять 2-4 часа, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 2-3 раза в день перед едой.

Если залить в эмалированной посуде стаканом кипятка 1 ч.л. измельченных семян укропа, довести до кипения, настоять 1 час, процедить и пить по 1/4 стакана настоя 3-4 раза в день за 30 минут до еды в течение месяца, тоже можно остановить развитие недуга. После 10 дней перерыва повторить лечебный курс.

Способствует выздоровлению накладывание 1 раз в день на веки на 5-6 минут ломтиков свежих огурцов, абрикосов, размоченной кураги или медных монет, выпущенных до 1961 года. Утром после сна прикладывать к глазам свежие листья подорожника.

Не дает глаукоме развиваться, а также избавляет от катаракты ежедневное закапывание в каждый глаз по 1 капле свежевыжатого сока гематококкуса. Эту водоросль можно приобрести в зоомагазине или на рынке, где торгуют аквариумными рыбками. Гематококкус содержит очень большое количество астаксантина — сильного природного антиоксиданта, защищающего клетки, сетчатку глаза от разрушения и фотоокисления. Закапывание сока этой водоросли не только избавляет от болезни, но и способствует значительному улучшению зрения. Хранить гематококкус в холодильнике.

Ежедневное закапывание в глаза по 1-3 капли свежевыжатого из огурца-желтяка сока тоже предотвращает развитие глаукомы.

Болезнь отступит, если залить стаканом водки 1 ст.л. хорошо промытой измельченной ряски маленькой, настоять 3-4 дня, процедить и принимать 2-3 раза в день с 2-3 ст.л. воды по 15-20 капель приготовленной настойки.

Настой зайцегуба (1 ст.л. измельченной травы залить стаканом кипятка, настоять 6-8 часов и процедить) принимают по 1 ст.л. 4-6 раз в день.

Помогает при глаукоме прострел раскрытый (сон-трава). Надо залить стаканом кипятка 1 ст.л. сухой травы, после остывания процедить и выпить настой глотками в течение дня. Пить его, ежедневно готовя свежий, 2,5 месяца, затем сделать на 2 недели перерыв, а после него повторить лечебный курс. Не стоит забывать, что сон-трава — растение ядовитое, поэтому делать с ней настой и употреблять его можно только через 6 месяцев после сбора.

Попробуйте применить в лечении и сухие корневища аира. Нужно 15 г измельченного сырья залить 0,5 л кипятка, настоять до остывания, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3-4 раза в день за 10-15 минут до еды в течение 3-4 недель.

Свежевыжатый сок травы прострела раскрытого можно смешать поровну по объему с медом, а затем принимать 1-2 раза в день перед едой по 1 ч.л. приготовленной смеси. Запивать ее теплым молоком.

Употреблять 3 раза в день за полчаса до еды по 0,2 г мумиё, запивая его свежевыжатым из сахарной свеклы соком. Курс лечения — 10 дней, после 5 дней перерыва повторить. Провести с перерывами 3-4 таких курса.

Отлично усмиряет глаукому крапива. Свежесобранное в мае растение моют, просушивают и пропускают через мясорубку. Из получившейся массы выжимают сок, затем в 0,5 стакана сока добавляют 5 капель собранной утром до восхода солнца капустной росы, 100 мл холодной кипяченой воды и 1 ч.л. меда, тщательно все взбалтывают и настаивают 5 дней в темном месте. Принимают настой, ничем не запивая, 1 раз в день, начиная от 1 капли до 10, ежедневно увеличивая дозу на каплю, а затем — от 10 до 1 капли, каждый день по капле уменьшая.

Ускоряют выздоровление контрастный душ, ванночки для глаз и натирание век на ночь смесью холодной кипяченой воды и меда, взятых поровну по объему.

Во время лечения запрещается применение препаратов, содержащих атропин, белладонну и кофеин. Следует избегать нервного напряжения. Противопоказаны спиртные напитки, натуральный кофе, крепкий чай и курение. Повседневный рацион должен быть молочно-растительным. Тем, кто страдает от глаукомы, нельзя выполнять тяжелую физическую работу, работать ночью, а также следует избегать работ, связанных с наклоном головы (стирка, мытье полов и т.п.). Запрещается мыть голову очень горячей водой, принимать солнечные ванны и загорать. Спать нужно на высокой подушке, а телевизор смотреть в освещенной комнате.

С уважением — Анатолий Иосифович Хирилов,

Донецкая обл.