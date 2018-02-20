ВНОВЬ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДАМ: ИХ, ЖЕНЩИНЫ, АДРЕСУЮ ВАМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Эти проверенные опытом рецепты адресую женщинам.

Тем, кто страдает от аднексита (воспаления придатков), советую залить 0,5 л водки 50 г сухих стеблей грушанки круглолистной, измельченных вместе с листьями и цветками, настоять 2 недели в темном месте, процедить и принимать по 30-40 капель настойки, запивая водой, 3 раза в день перед едой. Кроме этого, нужно ежедневно пить чай, приготовленный из листьев кипрея. Вскоре воспалительный процесс прекратится.

От кисты яичников и непроходимости маточных труб избавит ежедневное спринцевание утром и вечером настоем чистотела (1 часть по объему травы настоять до охлаждения в 10 частях кипятка, а затем процедить). Еще нужно есть 2-3 раза в день по 2-3 ст.л. свежего измельченного корня лопуха. Можно 50 г свежего или 30 г сухого измельченного корня ферулы залить 0,5 л водки, настоять 7-10 дней, а затем принимать по 1 ч.л. настойки 1-2 раза в день за 30 минут до еды.

С уважением — Ю.С.Батурина,

г. Днепр