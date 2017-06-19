КИСТА РАССОСЁТСЯ, ИСЧЕЗНЕТ КОЛИТ, НЕ ПОТРЕВОЖИТ СНОВА КОВАРНЫЙ АДНЕКСИТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова спешу поделиться своими знаниями.

Для удаления аднексита (воспаления придатков) надо 20 г травы дымянки залить 0,5 л водки, настоять 10 дней и принимать по 1 ч.л. настойки 3 раза в день в течение 10 дней. Сделать пятидневный перерыв, а затем повторить лечебный курс. Провести с перерывами несколько таких курсов.

Колит исчезнет, если измельчить и смешать 20 г плодов черники, по 15 г цветков ромашки аптечной, корневищ горца змеиного и листьев подорожника, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 15-20 минут, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день.

Чтобы избавиться от кисты яичников и непроходимости маточных труб, надо молодые листья лопуха промыть, пропустить через мясорубку, выжать из полученной массы сок и принимать его первые два дня по 1 ч.л. 2 раза в день, третий и четвертый дни — по 1 ч.л. 3 раза в день, а далее в течение месяца по 1 ст.л. 3 раза в день. Хранить сок в стеклянной посуде в холодильнике. После окончания лечебного курса сделать УЗИ. В большинстве случаев за это время кисты рассасываются, но, если они остались, можно провести еще 3 лечебных курса, делая после каждого на 1 месяц перерыв.

С уважением — Юлия Сергеевна Батурина,

г. Днепр