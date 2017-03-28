РАЗБЕРЁМСЯ, ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ГЕПАТИТ И КАК ПЕЧЕНИ ПОМОЧЬ, ЕСЛИ ОНА «ЗАХАНДРИТ»

Здравствуй, «Бабушка»!

В этой статье хочу уделить внимание лечению и профилактике гепатитов В и С.

Еще со школьных времен каждый из нас знает миф о Прометее, который похитил с Олимпа огонь, чтобы передать его людям. За это Зевс велел приковать титана к скале и приказал орлу каждый день клевать Прометею печень. Не глаза, не желудок, не почки или сердце, а именно печень. По-видимому, древние греки, создавая этот миф, тоже считали этот орган одним из важнейших человеческих органов, если избрали его предметом мучений Прометея. Так что печень желательно беречь и не допускать ее воспаления, то есть гепатита — именно так называют острые и хронические диффузные воспалительные заболевания печени различной этиологии.

Существует несколько типов гепатита, и в большинстве случаев возбудителем болезни является вирус, хотя она может развиться и в результате общих реакций организма на некоторые вещества, например, на соединения металлов, растворители, алкоголь или медпрепараты, которые мы глотаем без меры.

Некоторые симптомы при всех типах гепатитов одинаковы. К таким общим проявлениям заболевания относятся потеря аппетита, головная боль, повышение температуры тела, усталость, тошнота и рвота.

Заражение гепатитом В может происходить через слюну, сперму и жидкость, выделяемую шейкой матки. Новорожденные могут быть инфицированы вирусом этого вида гепатита через плаценту матери. Обычно гепатит В проявляется желтухой, общим недомоганием, болью в желудке и сыпью, которая иногда сопровождается зудом.

Возникновение гепатита С чаще всего связывают с переливанием инфицированной крови. Симптомы болезни, как правило, появляются спустя 50 дней после заражения. У людей, инфицированных этим видом вируса, очень часто впоследствии развивается рак печени.

Начинать лечение гепатита нужно с обследования, чтобы установить тип и фазу течения инфекции, а потом уже подобрать необходимую лечебную схему. Во время лечения соблюдают полупостельный режим и диету с обильным питьем.

Начать борьбу с гепатитами В и С я советую с соков чеснока, лимона и свеклы. Надо свежевыжатый из 2 головок чеснока сок перемешать с соком 2 лимонов и принимать по 1 ч.л. этой смеси 2 раза в день через 2 часа после еды. Через 10 минут после этого смешать по 1/3 стакана свежевыжатого сока свеклы, теплой кипяченой воды и выпить эту смесь. Лечиться так месяц, а потом использовать в лечении сироп лука и сок топинамбура. Необходимо 1,5 кг очищенного от шелухи измельченного репчатого лука перемешать с 3 стаканами сахара, протомить в духовке, пока смесь не превратится в желтого цвета сироп, процедить и принимать по 1 ст.л. утром натощак. Через 10 минут выпить 100 мл свежевыжатого из клубней топинамбура сока. Спустя 15 минут можно завтракать. Повторить процедуру в таком же порядке вечером перед едой. Курс лечения — 2 месяца. При хроническом гепатите проводить такие же лечебные курсы, только сок топинамбура разводить наполовину свежим соком картофеля и пить такой коктейль по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Через 10 минут после этого выпить 1/3 стакана сока моркови, разведенного наполовину кипяченой водой. Курс лечения — 1 месяц, сделать на 10 дней перерыв, а затем повторить. Кроме описанных выше средств, принимать настой хрена (1,5 ст.л. с верхом измельченного корня хрена залить 0,5 л кипятка, через 3 часа процедить и пить по 1/4 стакана 4 раза в день перед едой). Еще ежедневно делать с этим настоем на 40 минут на область печени компрессы.

Издавна используют при лечении гепатитов В и С агаву. Надо лист растения среднего размера измельчить ножом, залить стаканом холодной воды, настоять 6 часов, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день за 20 минут до еды.

Предотвратить разрушение печени поможет настой березы. Надо измельчить и смешать 2 ст.л. березовых листьев и 1 ст.л. почек, залить смесь 0,5 л кипятка, настоять 2 часа, процедить, добавить щепотку соды и пить по 0,5 стакана настоя 4 раза в день перед едой.

Острое течение гепатита В и С остановит настой лапчатки прямостоячей (калгана). Нужно 1 ст.л. сухих измельченных корневищ растения залить в термосе стаканом горячего молока, настоять 2 часа, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. Кроме этого, как при остром, так и при хроническом гепатите параллельно с настоем калгана принимать отвар кукурузных рылец. Надо 3 ст.л. измельченного сырья залить в эмалированной посуде 0,5 л воды, довести до кипения, проварить 30 минут на слабом огне, настоять 2 часа, процедить и выпить отвар. Пить его в такой дозе, постоянно готовя свежий, каждые 3 часа.

Если гепатит сопровождается диареей (поносом), нормализовать стул поможет настой цикория. Надо 4 ст.л. измельченного корня растения залить 0,5 л кипятка, настоять 3 часа, процедить и пить по 0,5 стакана теплого настоя 3 раза в день перед едой. Нормализует стул и настой бессмертника песчаного. Нужно 5 ст.л. соцветий растения настоять ночь в 1 л кипятка, утром процедить, добавить по вкусу мед и пить настой теплым по 0,5 стакана 4 раза в день за 1 час до еды. При нерегулярном стуле рекомендую измельчить сухими и смешать по объему по 1 части цветков ромашки и корня солодки, по 2 части листьев мяты перечной, травы зверобоя и чистотела, залить 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, прокипятить 30 минут на слабом огне, процедить и пить по 1 стакану 2 раза в день перед едой.

От окрашивания кожных покровов в желтый цвет, то есть желтухи, избавит цикорий. Надо 2 ст.л. высушенной травы или сухих корней растения, предварительно их измельчив, залить в эмалированной посуде 0,5 л кипятка, прокипятить 5 минут на слабом огне, настоять полчаса, процедить, растворить в отваре 2 ст.л. меда и 1 ч.л. яблочного уксуса или свежевыжатого лимонного сока и пить горячим по 1-1,5 стакана за полчаса до или через час после еды. Противопоказано это средство тем, кто страдает от варикозного расширения вен, геморроя и сосудистых заболеваний.

Все заболевания печени, в том числе и гепатиты В и С, отлично лечатся бессмертником песчаным. Нужно 2 ч.л. высушенных цветков растения залить в эмалированной посуде стаканом воды, довести до кипения, проварить 1 час на очень слабом огне, процедить и пить по 1/3 стакана отвара 3 раза в день за полчаса до еды. Лечение будет эффективней, если высушенные цветы бессмертника, перемешать поровну по объему с сухой травой зверобоя и высушенными корнями аира, затем 1 ст.л. смеси прокипятить 5 минут в стакане воды, через полчаса процедить и пить по полстакана отвара 3 раза в день перед едой. Кроме употребления отваров, непосредственно перед едой принимать по 1 неполной ч.л. высушенного и перетертого в порошок корня одуванчика.

Вполне способно заменить бессмертник растение кошачья лапка. Надо 1 ч.л. его высушенных соцветий прокипятить 5 минут в стакане воды, настоять 4 часа, процедить и пить по полстакана отвара 3 раза в день перед едой. Кроме этого, чтобы убрать желтуху, умываться им.

Применяют в народной медицине для усмирения гепатитов и перетертые в порошок семена расторопши. Надо 2 ст.л. этого порошка залить 0,5 л воды, выдержать на очень слабом огне до выпаривания половины объема жидкости и принимать каждый час по 1 ст.л. приготовленного отвара. Можно вместо отвара принимать 4 раза в день по 1 ч.л. сухого порошка, запивая его водой. Курс лечения расторопшей — 1,5 месяца.

При одновременном заболевании печени и желчного пузыря надо залить 2 стаканами горячей воды 2 ст.л. сухой травы чистотела, настоять не менее 4 часов, процедить и пить утром натощак и вечером перед сном по 1 стакану этого настоя.

Гепатиты В, С и даже цирроз печени прекрасно лечит володушка. Нужно 3 ст.л. сухой измельченной травы растения залить тремя стаканами кипятка, выдержать на очень слабом огне до выпаривания 1/3 жидкости, процедить и пить по 0,5 стакана отвара 3 раза в день за 15 минут до еды. Противопоказана володушка при желчнокаменной болезни, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Заметно улучшает работу печени отвар крапивы. Надо 4 ст.л. травы растения прокипятить 5 минут на слабом огне в 0,5 л воды, процедить, развести в отваре 1 ст.л. меда и пить горячим по полстакана 4 раза в день в течение 3 недель. После этого приступать к лечению хмелем. Нужно 1 ст.л. измельченных корней растения залить вечером 300 мл холодной воды, настоять ночь, а утром довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, процедить и выпить отвар равными порциями за 3 раза в течение дня. Пить перед едой.

Отлично усмиряют гепатит буквица лекарственная и будра плющевидная. Надо 1 ч.л. сухой измельченной травы любого из этих растений залить стаканом кипятка, через 3 часа процедить и пить 3 раза в день по 1/3 стакана настоя. Если гепатит сопровождается водянкой, кроме этого, нужно разводить в стакане приторного сладкого медового раствора 1 ч.л. свежевыжатого сока буквицы или будры и принимать 3 раза в день по 1 ч.л. этого средства. Строго соблюдать рекомендованные дозировки.

Полынью горькой тоже лечат гепатит и другие болезни печени. Надо 1 ч.л. измельченной травы растения залить стаканом воды, довести до кипения, проварить 3 минуты на слабом огне, процедить и пить по полстакана отвара 3 раза в день.

Неплохо при гепатите с холециститом использовать зопник клубненосный. Нужно 1 ст.л. сухой измельченной травы растения залить стаканом кипятка, настоять не менее 4 часов, процедить и пить по 1/4-1/2 стакана 3 раза в день перед едой.

Исстари болезни печени, в том числе гепатиты В и С, лечили шиповником. Надо 1 стакан высушенных измельченных плодов растения перемешать с 1,5 стакана сахара, залить 3 стаканами 700 спирта, настоять 5 дней в солнечном месте, добавить 3 стакана 400 водки и еще 5 дней выдержать под солнцем. После этого процедить, жмых отжать и пить по 1/2 стакана настойки 2 раза в день после еды. Еще печень значительно легче будет воспринимать удары на нее, если несколько раз в год месячными курсами готовить, как чай, и пить отвар плодов шиповника.

Обязательно при лечении гепатита, других заболеваний печени придерживаться определенной диеты.

Рекомендуется есть хлеб и хлебобулочные изделия вчерашней выпечки или подсушенные. Выпечены они должны быть из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, сеяной ржаной или обдирной. Полезны сухой бисквит и несдобная выпечка, начиненная вареными мясом и рыбой нежирных сортов, творогом или яблоками.

Употреблять овощные, крупяные на овощном отваре, молочные с макаронными изделиями, фруктовые супы, вегетарианские борщи и щи, а также свекольник. Муку и овощи для заправки не поджаривать, а подсушивать.

Мясо и птицу использовать в пищу отварные, нежирные, без фасций (оболочек из волокнистой соединительной ткани), сухожилий и верхней шкурки. Говядину, молодую баранину, нежирную свинину, кролика, курицу, индейку после отваривания можно запекать, а потом есть. Голубцы, плов готовить с отварным мясом, сосиски употреблять только молочные. Рыбу нежирных сортов есть отварную, заливную, фаршированную, запеченную после отваривания, в виде кнелей, фрикаделек и суфле.

Полезны молоко, кефир, простокваша, полужирные, нежирные и неострые сорта творога, сыра, а еще можно использовать, как приправу, сметану.

Яйца употреблять в виде белкового омлета, а еще можно съесть за день 1 яйцо всмятку.

Для гарниров использовать всякие крупы и макаронные изделия. Плов готовить с сухофруктами, морковью, пудинги — с морковью и творогом. Овощи, фрукты, ягоды есть сырые, отварные и тушеные. Полезны некислая квашеная капуста, отварной лук, пюре из зеленого горошка, овощные, фруктовые салаты, икра кабачковая.

В рационе использовать сметанные, молочные, овощные соусы, пряности, сладкие фруктовые подливки, муку не пассеровать. Из напитков рекомендуется пить чай, кофе с молоком, фруктовые, ягодные и овощные соки, отвары шиповника и пшеничных отрубей.

Из жиров можно использовать натуральное сливочное масло и растительные рафинированные масла.

Следует полностью исключить из рациона консервы, твердые жиры, свежий хлеб, мясные, рыбные и грибные бульоны, окрошку, жирные сорта мяса, колбасы, яйца, сваренные вкрутую и жареные, шпинат, щавель, редис, редьку, зеленый лук, чеснок, бобовые, грибы, маринованные овощи, острые и жирные закуски, копчености, шоколад, кремовые изделия и мороженое.

Перед тем как принять гостей или самим пойти в гости, где вас ожидает обильный стол, не поленитесь приготовить настой из семян аниса или тмина и выпить его. Семена надо тщательно размять, затем 0,5 ч.л. истолченного сырья залить 1,5 стакана кипятка, добавить 0,5 ч.л. сухих, измельченных листьев мяты, настоять 40 минут, процедить и выпить теплый настой небольшими глотками. Можете быть уверены, что после этого печень справится с любыми жирными блюдами. Этот настой рекомендуется употреблять при любых застойных явлениях в печени, вызванных неправильным питанием, нарушением в этом органе обмена белков, жиров и углеводов.

Конечно, лечить гепатиты, другие заболевания печени нелегко, но если быть настойчивыми и применять в комплексе все рекомендуемые выше средства, вполне можно одолеть эти недуги.

С уважением — Вячеслав Владимирович Варнавский,

г. Киев