ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТИТА ВСЕХ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

В своей статье хочу вкратце рассказать о гепатите и поделиться эффективными методами лечения всех форм его проявления.

Гепатит — это острое диффузное воспалительное заболевание печени различной этиологии. Характерны при гепатите увеличение печени, боль, чувство тяжести, полноты в правом подреберье, диспепсические явления, реже выявляются желтуха, кожный зуд, повышение температуры. Часто встречается снижение аппетита, отрыжка, тошнота, плохая переносимость жиров, алкоголя, метеоризм, неустойчивый стул, общая слабость, снижение трудоспособности. Выделение темной мочи, обесцвеченного кала, поражения желудочно-кишечного тракта, нервной и сердечно-сосудистой систем — тоже являются признаками гепатита.

Оздоровить печень при этом заболевании поможет прием, согласно инструкции, аптечного препарата «Фитофил». Вместо воды пить постоянно чай, приготовленный из плодоножек и листьев вишни.

Справится с гепатитом расторопша. Надо семена растения перетереть в порошок и принимать его по 1 ч.л. 4-5 раз в день за 20 минут до еды, запивая теплой кипяченой водой, в течение месяца. После 30 дней перерыва повторить лечебный курс.

Эффективно измельчить сухими и смешать по 25 г корня цикория, травы зверобоя продырявленного, тысячелистника и хвоща полевого, залить 2 ч.л. смеси стаканом кипятка, через 40-45 минут процедить и пить по полстакана утром и вечером перед едой.

Можно залить 100 мл 700 спирта 20 г корня аралии маньчжурской, настоять 2 недели, процедить и принимать по 20-25 капель настойки 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения — 20-25 дней, после двухнедельного перерыва повторить. Хранить настойку в темном прохладном месте.

Неплохо смешать по 2 ст.л. травы спорыша и цветков ромашки, по 3 ст.л. корней цикория и коры крушины, по 4 ст.л. травы зверобоя, цветков бессмертника и травы календулы, залить вечером 2 ст.л. смеси 1 л воды, настоять ночь, а утром довести до кипения, проварить 5-7 минут, процедить и пить по 200 мл отвара 4 раза в день за 30 минут до еды. Каждый день готовить свежий.

Гепатит не будет прогрессировать, если смешать по 10 г молодых листьев березы повислой, всего растения любистка и полыни горькой, по 5 г плодов кориандра и травы тысячелистника, залить 1 ст.л. смеси стаканом воды, проварить 1 минуту после закипания, настоять 30 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за 20 минут до еды.

Душицу тоже применяют в лечении. Надо 1 ч.л. травы залить стаканом кипятка, через 1 час процедить и пить по 50 мл настоя 4 раза в день за полчаса до еды в течение 15 дней.

Настой аира (1 ч.л. корневищ растения залить стаканом кипятка, настоять 20 минут и процедить) пьют по полстакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

При увеличенной печени надо смешать 5 г листьев барбариса, по 10 г листьев крапивы двудомной, травы репешка, цветков ромашки лекарственной и плодов укропа, 15 г цветков календулы, залить 1 ст.л. смеси стаканом воды, довести до кипения, проварить

1 минуту, настоять 30 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. отвара 3 раза в день за 15-20 минут до еды.

Также можно измельчить и смешать по 1 ст.л. кукурузных рылец и листьев подорожника, залить смесь 0,5 л воды, прокипятить 5 минут на слабом огне, настоять 1,5 часа, процедить и пить отвар по глотку 4 раза в день.

Смесь меда (0,5 кг), оливкового масла (0,5 л) и свежевыжатого из 2 лимонов сока принимают по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды.

40 г сухих цветков календулы залить 1 л кипятка, настоять до охлаждения и пить по 0,5 стакана 3 раза в день.

Ранней весной или осенью можно выкопать корень эхинацеи, несколько раз промыть его, пока вода не станет светлой, просушить, измельчить, затем 150 г сырья залить 0,5 л 960 спирта, настоять 1 месяц и принимать по 1 ч.л. настойки 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2-3 недель.

Еще советую измельчить свежими и смешать 300 г репчатого лука и 2 ст.л. листьев полыни горькой, добавить 200 г арбузного меда, залить смесь 700 мл белого сухого виноградного вина, настоять 20 дней, ежедневно взбалтывая, процедить и пить по 50 мл настойки 3 раза в день за 30 минут до еды. Арбузный мед готовят из свежеприготовленного сока арбуза. Мякоть измельчают, протирают через сито, процеживают сок через 2 слоя марли и ставят на огонь. Появившуюся пену снимают, сок снова процеживают, а затем выпаривают на медленном огне, помешивая. Когда объем сока уменьшится в 5-6 раз, проверяют готовность меда каплей. Он всегда жидкий. Хранят его в стеклянных банках, завязав их чистой тканью.

Улучшает состояние здоровья свежевыжатый сок лопуха. Принимают его по 1 ст.л. 3-5 раз в день за 30 минут до еды в течение месяца. После 10 дней перерыва повторяют лечебный курс. Провести с перерывами 3-5 таких курсов.

Если 2-3 раза в день смешивать 1 дес.л. или 1 ч.л. цветочной пыльцы и 1 ч.л. меда, а затем принимать эту смесь за 20 минут до еды, тоже можно остановить развитие гепатита. Курс лечения — 1 месяц, после 14 дней перерыва повторить.

Полезно залить 3 л холодной воды 300 г зерен овса, довести до кипения, проварить 20-25 минут на слабом огне, после остывания процедить и выпить глотками в течение дня 750 мл отвара. Заедать его медом. Курс лечения — 2-3 месяца.

Функции печени нормализуются, если в бутылке из темного стекла смешать по 100 мл настоек цветков бессмертника песчаного, листьев мяты перечной, плодов фенхеля, травы тысячелистника и полыни горькой, а затем принимать по 1 ст.л. этой смеси 4 раза в день за 15 минут до еды.

Способствует исцелению и такое средство. Надо измельчить и смешать по 1 ст.л. листьев золотого уса, корней одуванчика и лопуха, травы зверобоя и спорыша, залить 1 ст.л. смеси стаканом воды, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, после остывания процедить и пить по 1/3 стакана отвара 3 раза в день за 20 минут до еды.

Желательно 2-3 раза в день выпивать перед едой по 100 мл теплого сока белокочанной капусты. Сок готовить перед самым употреблением.

Любой гепатит прекратит донимать, если обжечь на огне медные пластины, хорошо почистить их наждачной бумагой, протереть спиртом, смочить в физрастворе и закрепить пластырем в области печени. Менять компресс 1 раз в день.

Для оздоровления печени можно измельчить сухими и смешать 20 г травы чистотела, по 50 г цветков ромашки, кукурузных рылец, плодов шиповника, листьев березы и крапивы, травы донника и мяты, залить 1 ст.л. с верхом смеси 400 мл холодной воды, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, через 1 час процедить, растворить в отваре 2 ч.л. сока чистотела, 1 ст.л. меда, 40 капель аптечного препарата «Цитросепт» и пить по 100 мл 3 раза в день за полчаса до еды и последний раз — непосредственно перед сном. Курс лечения — 1,5 месяца, после 10 дней перерыва повторить.

Используют в народе для усмирения гепатита свежую хвою сосны. Надо 1 кг измельченной хвои смешать с 1 кг сахара, залить смесь 2 л холодной кипяченой воды, тщательно перемешать, плотно закрыть посуду крышкой, настоять 6 дней (зимой — 10 дней), процедить и пить по 250-300 мл настоя 3 раза в день за 30 минут до еды.

Отлично смешать по 10 г корней и листьев лопуха, заготовленных в мае, корней девясила, плодов шиповника, цветков ромашки аптечной, зверобоя и пижмы, травы спорыша, репешка, тысячелистника, хвоща полевого и шалфея, залить 4 ст.л. смеси 1 л кипятка, настоять 3 часа под крышкой, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 3 раза в день перед едой.

Чтобы не допустить при гепатите развития цирроза печени, надо 3 кг зерен ячменя промыть, залить 6 л воды, настоять 2 часа, затем проварить на слабом огне, пока в кастрюле не останется 1 л жидкости, после остывания процедить, жмых отжать и пить по 50 мл отвара 3 раза в день за 1 час до еды. Можно залить 1 л кипятка 20 г травы золототысячника, настоять 30 минут, процедить и пить по стакану теплого настоя за 1 час до еды. Также рекомендую смешать, предварительно измельчив, по 1 ч.л. плодов барбариса, травы тысячелистника, листьев березы и грецкого ореха, залить смесь 300 мл кипятка, через 4 часа процедить и пить по 60 мл настоя 3 раза в день перед едой.

При гепатите С, кроме применения описанных выше рецептов, надо принимать не менее 6 месяцев, согласно инструкции, аптечный препарат «Интерферон». Еще нужно ежедневно 3 раза в день съедать по зубчику чеснока, а во время завтрака и ужина еще и по 10 г репчатого лука. Утром надо выжать сок из 1 лимона, растворить в нем 1 ч.л. пищевой соды и, когда осядет пена, выпить натощак. Через час можно завтракать. И так 3 дня подряд. Сделать перерыв на 3-4 дня, а затем повторить трехдневный прием лимонного сока с содой. И такими трехдневными курсами с перерывами принимать его до стабильного улучшения состояния здоровья. Еще нужно регулярно пить насыщенный настой ботвы моркови и 3 раза в день выпивать по 0,5 стакана свежевыжатого морковного сока. Можно срезать верхушку тыквы, удалить из плода внутренности, заполнить его медом, накрыть срезанной верхушкой, залепить срез тестом, настоять 9 дней в темном месте, а затем принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день перед едой. Полезно ежедневно съедать 50-100 г цветочного меда. Попадая в кишечник, он быстро всасывается, поступает непосредственно в клетки печени и оздоравливает этот орган.

Очень важно повышать уровень гемоглобина в крови. Для этого надо вечером залить стаканом кипятка горстку изюма, после остывания поставить в холодильник, а утром, сразу после сна, съесть все ягоды и выпить воду, в которой они настаивались.

Здоровой, работоспособной печени вам, люди.

С уважением — Анатолий Иосифович Хирилов,

Донецкая обл.