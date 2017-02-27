ДЛЯ ВАС, ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ, МОИ НАСТОЙКИ И БАЛЬЗАМЫ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться рецептами лечения фибромиомы матки и воспалительных заболеваний женской половой сферы.

Отлично устраняет фибромиому лук. Вечером небольшую луковицу с белой шелухой нужно очистить, измельчить, выложить полученную кашицу на марлю, сделать из нее тампон, привязать к нему шелковую нитку длиной не менее 20 см и ввести тампон поглубже во влагалище. Утром его вытащить. И так каждый день в течение месяца. После десятидневного перерыва повторить лечебный курс.

Кроме этого, надо залить в термосе 1,5 л кипятка 4 ст.л. измельченных корней аира, настоять 30-40 минут, а затем 10-15 минут посидеть в этом настое. Можно развести в 0,5 л воды 1 ст.л. соли, довести до кипения, немного охладить, растворить в отваре немного медного купороса, сделав его светло-зеленым, и поспринцеваться им. Выполнять процедуру утром и вечером. Курс лечения — 10-16 дней.

Еще можно залить в термосе 400 мл кипящей воды 15 г измельченной коричневой кожицы конского каштана, через 45 минут процедить, жмых отжать, довести настой кипяченой водой комнатной температуры до первоначального объема жидкости и поспринцеваться им.

Также, чтобы фибромиома быстрее рассосалась, советую растопить 100 г сосновой живицы и 4 ст.л. натурального пчелиного воска, добавить к ним 4 ст.л. подсолнечного нерафинированного масла, тщательно перемешать, нанести смесь теплой слоем в 1-2 мм на льняную ткань и прикрепить ее на 3 суток на низ живота. И так в течение месяца.

Можно отжать из свежих корней лопуха сок, настоять его 3 суток в темном прохладном месте, а затем вводить во влагалище пропитанные соком тампоны и смазывать им низ живота. Процедуру проводить на ночь. Одновременно пить выжатый из листьев лопуха сок, перемешивая его пополам с медом. Выпивать за день по 200 мл этого раствора. Курс лечения — 2 недели, после месячного перерыва повторить, а затем провести такие лечебные курсы через 3 месяца.

Способствует выздоровлению сирень обыкновенная. Надо наполнить стеклянную посуду цветками и листьями растения, залить доверху 40-600 водкой, настоять 21 день под крышкой в темном месте и делать с настойкой утром и вечером на низ живота примочки.

Фибромиома с геморрагическим синдромом, воспалительные заболевания женских половых органов отлично устраняются ольхой. Надо 1 часть по объему сухих соплодий серой ольхи залить 5 частями водки, настоять 7-10 дней, а затем принимать по 25-30 капель настойки 3 раза в день. Настой соплодий ольхи черной (10 г на 200 мл кипятка) пьют по 70-100 мл 3 раза в день. Еще можно залить в термосе 200 мл кипятка 15 г измельченной коры черной ольхи, настоять 2-3 часа, процедить и принимать по 1 ст.л. 3-4 раза в день.

Помогают при воспалении целебные бальзамы.

Бальзам № 1. Измельчить и смешать поровну по объему кукурузные рыльца, шишки хмеля, почки тополя черного, плоды конского каштана, корни алтея, кровохлебки, лапчатки прямостоячей, синюхи голубой и просвирника лесного, листья крапивы двудомной и омелы белой, цветки боярышника, черемухи и пустырника, кору дуба и крушины ломкой, траву арники, спорыша, чабреца, донника, зверобоя, подорожника, череды, тысячелистника и вереска, наполнить смесью стеклянную посуду, залить ее доверху водкой и настоять 10 дней в темном месте при комнатной температуре.

Бальзам № 2. Смешать поровну по объему, предварительно измельчив, шишки ольхи серой, семена укропа, плоды шиповника, кору ясеня, листья березы повислой и земляники лесной, корни цикория и валерианы, цветки календулы, гречки посевной, ромашки лекарственной и клевера лугового, траву барвинка малого, гравилата городского, мелиссы, маргаритки многолетней, эспарцета песчаного, пастушьей сумки, репейничка обыкновенного, тысячелистника, горькой полыни, мяты перечной, вереска, душицы и иван-чая, а затем приготовить из смеси настойку так же, как и в предыдущем рецепте.

Принимать оба бальзама одновременно по 1 ст.л. 3 раза в день за 15-30 минут до еды. После каждых принятых 250 мл делать на 2-3 дня перерыв.

Очень хорошо при женских недугах смешать 200 мл свежевыжатого сока алоэ, 1 перетертый в порошок плод конского каштана, 3 ст.л. сухой измельченной травы буквицы, 600 г майского меда и 600 мл натурального домашнего красного вина, настоять 5 суток в темном прохладном месте, а затем принимать по 2-3 ст.л. 3 раза в день за 15 минут до еды.

Кроме этого, надо пропустить через мясорубку 375 г листьев трех-пятилетнего алоэ, которое 5 дней перед этим не поливалось, перемешать полученную массу в двухлитровой стеклянной банке с 625 г весеннего меда и 675 мл вина «Кагор», настоять 3-5 суток в темном прохладном месте, а затем утром и вечером пропитывать настойкой тампоны и вводить их поглубже во влагалище.

Менструальный цикл при обиль­ных месячных нормализует сироп-бальзам. Надо 200 г листьев алоэ, измельченных до кашицы, тщательно перемешать с 3 ст.л. измельченной травы буквицы, 600 г майского меда и 600 мл натурального красного вина, настоять 5 дней в темном прохладном месте и принимать по 3-4 ст.л. 3 раза в день за 15 минут до еды в течение 2-3 месяцев.

Маточное кровотечение останавливает настойка хвоща полевого. Надо 15-20 г сухой измельченной травы растения залить 1 л натурального вина, настоять 1-2 месяца в темном прохладном месте, а затем пить по 100-150 мл настойки утром натощак.

Можно при кровотечении залить 400 мл кипятка 2 ч.л. листьев лесной земляники, настоять, укутав, 10 минут, процедить и выпить настой глотками в течение дня.

При болезненных маточных кровотечениях советую залить 1 л воды горсть измельченной коры калины, довести до кипения, проварить 10-15 минут на слабом огне, после остывания процедить и промывать отваром влагалище.

С уважением — Александр Григорьевич Подлесный,

Хмельницкая обл.