ЭПИЛЕПТИКИ, СЕГОДНЯ ВАМ УРОК ЦЕЛИТЕЛЬСТВА ПРЕПОДАМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Своей очередной статьей хочу помочь тем, кто страдает от эпилепсии.

Конечно, эта болезнь тяжелая, но, как говорят, «дорогу, осилит идущий», так что и эпилепсию, если потрудиться, можно победить. И помогут в этом лекарственные растения.

Советую измельчить сухими и смешать 4 ст.л. неперезревших соплодий хмеля, по 3 ст.л. травы донника лекарственного и ясменника пахучего, по 1,5 ст.л. корней девясила, травы мелиссы и листьев мяты перечной, залить 2 ст.л. смеси в термосе 0,5 л кипятка, настоять 8-10 часов, процедить и пить по 2/3 стакана теплого настоя 3 раза в день за полчаса до еды. Одновременно с ним принимать по 0,5 ч.л. цветочной пыльцы. Кроме этого, надо и днем, и ночью пить другой травяной настой. Для его приготовления понадобятся свежие и сухие листья, а также ветки черной смородины, шиповника и черемухи. Сырье заготавливать летом. Смешивать компоненты поровну по объему. Перед смешиванием ветки нужно мелко порезать, а листья измельчить. Когда смесь будет готова, заполнить ею трехлитровый чайник, залить его доверху кипящей водой, настоять, укутав, 4 часа и пить каждые 4 часа по 1,5 стакана теплого настоя (детям дозу уменьшить вдвое). Лечение длительное — от нескольких месяцев до года, но главное, что результат обязательно будет положительным. Можно для усмирения эпилепсии применять настои травы арники горной, донника лекарственного, крапивы двудомной, подорожника большого, синюхи голубой, сушеницы топяной, хвоща полевого (пить этот настой через соломинку!) и чистеца болотного, листьев липы и березы, плодов боярышника кроваво-красного и рябины обыкновенной. Заваривать ежедневно стаканом кипятка по 1/3 ч.л. какого-нибудь растения. Приготовленный настой выпивать глотками в течение дня. Травы постоянно чередовать.

Для профилактики приступов эпилепсии рекомендую есть как можно больше сырого лука, а главное — регулярно пить луковый сок. Можно употреблять свежевыжатый из листьев сельдерея сок. Пить по 1/3 стакана (детям — по 1/4) любого из этих соков 3 раза в день после еды. Можно залить стаканом кипятка 1 ст.л. сухой измельченной травы руты, через 1 час процедить и принимать по 1 ст.л. (дети — по 1 ч.л.) настоя 3 раза в день.

Приступая к лечению эпилепсии, обязательно определите, нет ли у вас аллергии на какое-то растение или цветочную пыльцу. Набравшись терпения, лечитесь с верой, и болезнь обязательно вас покинет.

Теперь хочу ознакомить с рецептами лечения еще некоторых недугов.

Для нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете надо каждый раз перед едой выпивать по 0,5-1 стакану сока квашеной капусты, добавляя в него немного свежевыжатого лимонного сока.

Радикулит перестанет беспокоить, если постоянно спать на мешочке из хлопчатобумажной ткани, наполненном цветками полыни, собранными после цветения (в виде шариков).

Паралич можно одолеть, если 2 раза в день натирать все тело больного 3% раствором перекиси водорода. Эффективно применять для растираний смесь меда (1 часть по объему) и соли (2 части) или спирта (1 часть) и растительного масла (2 части). Обязательно во время проведения лечения контролировать больному давление.

Желаю всем крепкого здоровья и долголетия.

С уважением — Ирина Григорьевна Зубенко,

Луганская обл.