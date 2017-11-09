О ТОМ, КАК ПОБЕДИЛ ГИПОТИРЕОЗ И КАК ЛЕЧИТЬ ТИРЕОТОКСИКОЗ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу рассказать, как я победил гипотиреоз и каким образом можно усмирить тиреотоксикоз.

Более полугода назад я стал испытывать дискомфорт при глотании пищи. Списывал это на счет небольших катаральных воспалений гортани. Но постепенно боль при отхаркивании, глотании пищи, слюны и воды стала такой, которая бывает при ангине. Иногда я даже кусочка еды не мог проглотить и срыгивал ее, как младенец. Кроме этого, постоянно ощущал какой-то ком горле, а при прикосновении к нему электробритвой при бритье каждый раз чувствовал боль.

Обратился за помощью в больницу. Отоларинголог и гастроэнтеролог, осмотрев меня, не обнаружили никаких патологий по своей части, и я начал волноваться, так как люблю употреблять все горячее, неоднократно обжигался и поэтому подумал, что это спровоцировало онкозаболевание горла. Но в онкологическом диспансере, куда обратился, провели полное исследование, онкозаболевания, слава Богу, не обнаружили, но зато установили, что болезненные ощущения у меня связаны с нарушением функций щитовидной железы, а в Институте эндокринологии уже установили точный диагноз — гипотиреоз (состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы) — и назначили лечение гормонами. Но я решил не прибегать к гормональной терапии, а пролечиться народными методами.

Пересмотрев всю имеющуюся у меня литературу, выбрал рецепт лечения гипотиреоза дроком красильным. Так как это растение у меня было, то этот выбор, естественно, был не случайным. Надо 1 ч.л. сухой травы дрока залить стаканом кипятка, выдержать 2 часа под крышкой на кипящей водяной бане, процедить, жмых отжать и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день. Употреблял я его в течение 2 недель во время еды, и симптомы гипотиреоза исчезли. Но через некоторое время, к сожалению, вновь возникли. Тогда я 1 часть по объему сухой измельченной травы дрока залил 5 частями 400 спирта, настоял 10 дней и стал принимать по 25 капель настойки 3 раза в день за полчаса до еды. Пил ее неделю. После этого гипотиреоз о себе не напоминал. Тем, кто страдает от цистита, гепатита, зоба, сердечной недостаточности с пониженным артериальным давлением, аллергического дерматита, воспалениях печени и почек, чтобы выздороветь, тоже надо принимать настой и настойку дрока красильного.

Теперь поделюсь методом лечения гипертиреоза (тиреотоксикоза) – синдрома, вызванного стойким повышением уровня гормонов щитовидной железы. Для его устранения надо измельчить и смешать по весу 5 частей травы дурнишника, 3 части травы зюзника, по 2 части травы мокреца и водяного перца, по 1 части перегородок грецкого ореха, корней цикория, ягод черноплодной рябины, морской капусты, травы подмаренника цепкого, черноголовника, лапчатки серебристой, пустырника, ландыша и норичника, добавить к этому сбору столько же по весу измельченной травы лапчатки белой (пятипала), залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, после остывания процедить, довести кипяченой водой комнатной температуры до 200 мл и выпить настой равными порциями за 3 раза в течение дня. Пить за полчаса до еды. Ежедневно готовить свежий настой. Эффективно применять в лечении настойку, приготовленную из упомянутого выше сбора. Надо 1 часть по объему смеси залить 5 частями качественной 400 водки, настоять 3 недели, периодически взбалтывая, процедить и принимать по 25 капель настойки 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения — 1 месяц. После 30 дней перерыва при необходимости можно повторить.

Желаю всем скорейшего выздоровления и больше никогда не иметь проблем со щитовидной железой.

С уважением — Михаил Владимирович Крепс,

г. Киев