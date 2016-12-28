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МЫШЦЫ ГЛОТКИ НАПРЯГАЙТЕ И О ХРАПЕ ЗАБЫВАЙТЕ

28 Dec 2016  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу помочь советами тем, кто страдает от храпа и запора.

Согласно статистике, каждый пятый человек во сне храпит. Многим устранить эту проблему помогла специальная тренировка мышц мягкого нёба. Заключается она в том, что каждое утро и вечер надо произносить по 20-25 раз звук «и». Делать это так, чтобы мышцы глотки, шеи и нёба напрягались. Уверяю, вы навсегда забудете о храпе.

Очень важно для здоровья своевременное опорожнение кишечника. Так вот, чтобы не было запора, надо промыть и пропустить через мясорубку по 250 г инжира и чернослива без косточек, добавить к ним 250 г меда, 10-15 г сухих измельченных листьев сенны, тщательно все перемешать и принимать по 1 дес.л. смеси, запивая ее половиной стакана кипяченой воды, вечером перед сном. Хранить целебное средство на нижней полке холодильника.

Будьте здоровы.

С уважением — Анна Григорьевна Бразилевич,
Днепропетровская обл.
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28 Dec 2016
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