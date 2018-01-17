ВЛАСТВОВАТЬ ДИАБЕТУ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ, ТРАВКАМИ, КОРЕНЬЯМИ ЕГО УСМИРЯЙТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу ознакомить читателей с эффективными народными методами лечения сахарного диабета — хронического заболевания, характеризующегося расстройством всех видов обмена веществ, в первую очередь углеводного, вследствие абсолютной или относительной недостаточности в организме гормона поджелудочной железы — инсулина.

Большую роль в возникновении недуга играет наследственность. Кроме этого, сахарный диабет может развиваться в результате инфекций, интоксикаций, чрезмерного употребления углеводов, постоянного переедания, воспалительных процессов, происходящих в поджелудочной железе, склероза ее сосудов, психической и физической травмы. Типичными проявлениями болезни являются мучительная жажда, неумеренный аппетит, выделение большого количества мочи, содержащей сахар, а также содержание сахара в крови, иногда отмечаются общая слабость, похудение или ожирение, привкус во рту железа, зуд кожи, склонность к кожным заболеваниям и появление незаживающих язв. Осложнение сахарного диабета — диабетическая кома.

Уменьшить количество сахара в крови и остановить прогрессирование недуга поможет ежедневное употребление одной запеченной в духовке очищенной луковицы, натурального морковного сока, свежих корнеплодов моркови, сельдерея, съедание с куском хлеба лука и чеснока. Еще рекомендую заваривать постоянно, как чай, листья белой шелковицы и пить этот настой. Нужно есть свежую капусту, свежие ягоды брусники, салаты с редькой, несладкие фрукты и овощи. Полезны сок и отвар из груши. Хорошо пить огуречный сок, сгущенный натуральный гранатовый сок, ежедневно съедать по 30 г сырых клубеньков чуфы (земляного миндаля). Перед употреблением их тщательно промыть и замочить на 3 суток в чистой воде.

Очень хорошо залить 100 мл воды 1 ч.л. собранных весной и высушенных в тени почек сирени, довести до кипения, проварить 1-2 минуты на слабом огне, настоять 2 часа, процедить и принимать по 1 ст.л. отвара 4 раза в день через равные промежутки времени. Курс лечения — 3-4 недели. Желательно проводить его под наблюдением врача. При необходимости можно провести несколько лечебных курсов с двухнедельным перерывом между ними.

Улучшают состояние здоровья одуванчики. Ранней весной их нужно срезать возле корня, хорошо промывать, готовить из них салат и есть его каждый день днем и вечером. Одуванчики с желтоватым соком более приятны на вкус, чем с зеленоватым. Когда одуванчики начнут цвести, их нужно срывать вместе с цветками, мыть и лишь потом цветки отрывать, выбрасывать, а стебли съедать. Каждый день в течение 4 недель употреблять по 10-15 стеблей. У листьев одуванчиков немного горьковатый вкус, поэтому их перед употреблением можно вымачивать в соленой воде.

Во время резкого повышения уровня сахара в крови можно смешать трехлитровую банку натурального меда и 400 г измельченного репчатого лука, а затем съедать ежедневно по 1 ст.л. этой смеси. Спустя 2-3 недели сахар в крови нормализуется.

Это средство оздоравливает поджелудочную железу, не позволяя диабету развиваться. Надо 1 ч.л. сухих корней аира залить вечером стаканом воды, настоять ночь, а утром немного подогреть, процедить и пить по глотку до и после еды. В общем, в течение дня нужно выпить таким образом 6 глотков настоя.

Уже через неделю сахар в крови уменьшится, а через 2 недели придет в норму, если срезать ветку грецкого ореха, подвесить под срезом баночку и каждый день выпивать столько орехового сока, сколько накапает его за сутки в эту посуду.

Полезно для уменьшения количества сахара в крови и нормализации функции поджелудочной железы принимать, согласно инструкции, аптечный экстракт крапивы.

Издавна в народе для усмирения сахарного диабета используют топинамбур. Его клубни надо хорошо вымыть, нашинковать, не очищая, подсушить, поджарить на сухом противне до светло-коричневого цвета, измельчить в кофемолке, просеять полученный порошок через сито, засыпать в банки с плотно закрывающимися крышками, а затем по 1/2 ч.л. порошка заваривать стаканом кипятка и пить этот настой, добавляя в него при желании молоко.

Сахар в крови нормализуется, если каждое утро в течение 3 дней свежевыжатый сок 1 лимона взбивать с 1 свежим куриным яйцом и выпивать этот коктейль натощак. После этого 1 час ничего не есть и не пить. Повторить лечебный курс через 2 месяца.

Можно 3 лимона, измельченных на терке вместе с кожурой, перемешать с 200 г петрушки, проварить 5-6 минут на слабом огне, после остывания выдержать 9-10 дней в холодильнике, затем добавить 1 л охлажденной кипяченой воды, тщательно перемешать и принимать лечебное средство без нормы в течение 4-5 дней.

Эффективно залить вечером в трехлитровой банке 2 л холодной кипяченой воды 4 предварительно измельченные большие луковицы, настоять ночь, а утром процедить и пить луковую воду в течение дня. Курс лечения — 6 дней. После этого сдать анализ крови на сахар. Обычно его уровень нормализуется.

За неделю сахар в крови снижается, если 8-10 щепоток коры осины длиной 4 см залить вечером 0,5 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по глотку настоя каждое утро натощак и вечером перед сном.

Пока показатели сахара не придут в норму, нужно есть гречку. Она должна быть качественной и сухой. Надо 1 ст.л. спелой, прокопченной, но не прожаренной гречки, залить вечером 0,5 л воды, настоять ночь, утром воду слить, а гречку съесть натощак. Через 30 минут можно завтракать.

Диабет отступает, если измельчить и смешать 100 г корня цикория, по 75 г корней лопуха и пиона уклоняющегося, залить 3 ст.л. смеси 3 стаканами кипятка, прокипятить 30 минут на слабом огне, настоять полчаса, процедить, разделить отвар на 4 равные части и пить по одной 4 раза в день за 1 час до еды.

Неплохо залить 1 л воды 6 ст.л. неочищенных зерен овса, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, процедить и пить ежедневно по стакану отвара 1 раз в день после еды.

Смесь из 100 г измельченных ядер грецкого ореха и такого же количества по весу тертого корня хрена принимают по 1 ст.л. 3 раза в день перед едой.

Чтобы избавиться от инсулиновой зависимости, необходимо каждый день в течение месяца жевать свежий или сухой корень лопуха.

Одним из лучших противодиабетических средств считается манжетка. Надо залить 300 мл кипятка 1 дес.л. цветков растения, довести до кипения, тут же снять посуду с огня, настоять до теплого, процедить и выпить отвар равными порциями перед завтраком и ужином. И так ежедневно в течение месяца. После этого употреблять лечебное средство лишь 1 раз в неделю. Постоянно сдавать анализы.

Привести сахар в норму поможет такой настой. Надо измельчить и смешать 2 ст.л. перегородок грецких орехов, по 1 ст.л. створок фасоли и листьев белой шелковицы, залить смесь 1 л воды, настоять 1 час, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой.

Свежевыжатый картофельный сок, чтобы нормализовать уровень сахара в крови, пьют по 200 мл 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Выпивают его, слив с осадка, когда крахмал осядет на дно стакана. Больше не употреблять никаких жидкостей, кроме отвара стеблей черники. Заваривать их, как чай. Курс лечения — 2 месяца.

Принимать 3 раза в день перед едой по 1 ст.л. настоя клевера лугового (залить стаканом кипятка 5 г травы растения, настоять 20 минут, а затем процедить).

Способствуют исцелению семена льна. Их измельчают в кофемолке, затем 2 ст.л. приготовленного порошка заливают 0,5 л кипятка, кипятят 5 минут на слабом огне, настаивают до охлаждения и выпивают отвар, не процеживая, утром натощак. Курс лечения — 2 месяца.

Пока уровень сахара не снизится до нормы, тем, у кого сахар до 10 единиц, пить 3 раза в день глотками по 100 мл отвара лаврового листа, а тем, у кого его показатели от 10 до 20 единиц, — пить по 200 мл этого средства. Чтобы его приготовить, 10 средних лавровых листков измельчают, заливают 1 л кипятка, варят 5 минут, настаивают 8-10 часов и процеживают.

Теплый отвар мяты (2 ст.л. сухой травы залить стаканом кипятка, прокипятить 15 минут, охладить до 450С, процедить и довести кипяченой водой до исходного объема жидкости) пьют по 1/3 стакана 2-3 раза в день за 15 минут до еды.

Можно залить стаканом воды 2 ст.л. сухих измельченных листьев и ветвей молодой айвы, прокипятить 15 минут на слабом огне, после остывания процедить и принимать по 1 ст.л. отвара 3 раза в день перед едой.

Часто при диабете ухудшается зрение. Чтобы его возвратить, надо залить вечером в термосе 2 стаканами кипятка 2 ст.л. корней пырея, настоять ночь, а утром процедить, разделить настой на 4 равных части и пить по одной 3 раза в день за час до еды и непосредственно перед сном.

Для устранения диабетической трофической язвы нужно съедать утром натощак за час до завтрака и вечером перед сном по 1 ч.л. перетертых в порошок спелых желудей. Запивать водой. Курс лечения — 2 недели, сделать на 7 дней перерыв, а затем повторить. Провести с перерывами 3 таких курса.

Диабетикам всегда нужно иметь при себе несколько кусочков сахара и карамельку. Они понадобятся, если вдруг резко снизится уровень глюкозы в крови.

Питание должно быть четырехразовым. Есть каждые 4-5 часов, последний раз не позднее чем за 2 часа до сна. За сутки диабетик должен выпивать по 2 стакана чая или кофе без сахара, томатного сока или яблочного, приготовленного из кислых сортов яблок, есть овощной суп, съедать около 200 г пшеничного хлеба, 1 куриное яйцо, минимум 2 ст.л. салата из овощей, 1-2 яблока, 150-200 г стручковой фасоли или других бобовых, 70-90 г рыбы или печени и 40-50 г сыра.

Но самое главное при лечении сахарного диабета — оптимизм, вера и терпение. Если они у вас есть, вы обязательно одолеете недуг.

С уважением — Анатолий Иосифович Хирилов,

Донецкая обл.