УДЕЛЮ НЕМНОГО ВНИМАНИЯ НЕДУГУ СО СЛАДКИМ НАЗВАНИЕМ

Здравствуй, «Бабушка»!

В этой статье хочу уделить внимание сахарному диабету — группе эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

В переводе с греческого слово «диабет» означает «истечение», следовательно, сахарный диабет — это фактически «истекающий сахаром» или «теряющий сахар», что отражает одну из характерных черт заболевания — потерю сахара с мочой.

Основными симптомами болезни являются жажда, частое мочевыделение, повышение количества сахара в крови и моче. Кожа у диабетиков обычно грубая, сухая, легко шелушащаяся. Часто эти люди страдают от кожных заболеваний. Слизистые оболочки полости рта и язык, покрытый желтовато-коричневым налетом, у них сухие. Больные постоянно испытывают чувство голода, при тяжелых формах диабета их беспокоят тошнота, рвота, иногда боль в животе. Заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями среди них составляет 70%, нередко у диабетиков возникает атеросклероз сосудов нижних конечностей, что приводит к гангрене. При сахарном диабете в сетчатке глаз появляются скопления экссудата (мутной, богатой белком и клетками гематогенной и гистогенной природы жидкости, накапливающейся в месте воспаления) и мелкие кровоизлияния, а это резко ухудшает зрение. Если лечение болезни совсем не проводить или проводить плохо, может развиться диабетическая кома. В этом случае необходима срочная госпитализация.

Большое значение при диабете имеет диета. Нужно есть продукты, бедные жирами, богатые белками и со средним количеством углеводов. Предпочтение отдавать растительным жирам.

Если содержание в крови сахара опускается до очень низкого уровня, появляются головная боль, агрессивность, эмоциональная неуравновешенность и обморок. В этом случае нужно немедленно съесть что-нибудь сладкое.

Привести уровень сахара в норму при этом состоянии поможет специальная диета.

Первый день нужно есть с кашей или подсушенным хлебом только морскую рыбу, сыр, омлет с грибами, зеленый салат и пить свежевыжатые соки.

Меню второго дня должно состоять из сырых овощей, зеленого салата, отварного или тушеного мяса с бобовыми, фруктов и зеленого чая.

В течение третьего дня есть салат из свежих овощей, рыбу с овощным гарниром, сыр, зеленый салат и пить ягодные отвары.

Придерживаться такой диеты не менее 3 месяцев, принимая параллельно курсами по 14 дней фитопрепараты, нормализующие работу поджелудочной железы.

1. Залить 1,5 стакана кипятка 2 ст.л. высушеной или 4 ст.л свежей травы рогоза, прокипятить 2 минуты, настоять 15 минут, процедить и выпить стакан настоя. Пить его, постоянно готовя свежий, 3 раза в день.

2. Измельчить и смешать 1 ч.л. листьев мяты и 3 ч.л. корней одуванчика, залить смесь стаканом горячей воды, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, настоять полчаса под крышкой, процедить и пить по 1/4 стакана отвара 2-4 раза в день перед едой.

3. Залить 0,5 стакана кипяченой воды 1 ст.л. гречки, измельченной в кофемолке, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане и выпить, не процеживая, утром натощак. И так каждое утро в течение недели.

4. Разделить на 9 кусочков 100 г дрожжей, завернуть каждый в бумагу и положить в холодильник. Вечером 1 кусочек залить в чашке 2 ст.л. воды, настоять ночь, а утром перемешать и выпить натощак. И так 9 дней. Повторить курс лечения через полгода. Обязательно вечером есть с бочковой селедкой картошку в мундире, запивая ее 200 мл сливового компота.

Чтобы содержание сахара в крови снова не снизилось до критического уровня, нужно есть постную баранину, телятину, тунец, сардины, яйца, сыр, горох, фасоль, сою, чечевицу, каши, приготовленные без сахара из коричневого риса, кукурузы, ячменя, овса и пшеницы, оливковое, кукурузное и натуральное сливочное масло. Хлеб употреблять черный, серый и белый, испеченный из муки грубого помола с отрубями. Зеленые овощи, томаты, грибы, лимоны можно есть без ограничений, а свежие и консервированные без сахара фрукты — не более 300 г в день. Полезны молочные продукты, черный шоколад и тростниковый сахар.

Первыми симптомами повышения уровня сахара в крови являются частое мочевыделение, чрезмерный аппетит, жажда, головокружение, нарушение зрения, спазмы в области желудка, тошнота, рвота, упадок сил, глубокое быстрое дыхание, температура тела выше 370 и наличие ацетона в моче.

Чтобы сахар в крови не повышался, нужно полностью отказаться от колбасных изделий, винограда и виноградного сока, исключить из рациона кондитерские изделия, сладкие воды и соки.

Жидкие молочные продукты пить по 150-200 мл за раз (не более!), выпивая в течение дня не больше литра. Интервал между приемами — 3-4 часа. Фрукты, что помещаются в ладони, можно съесть за раз.

Во время еды лучше немного недоесть. Если человек весит 70 кг, он должен получать за раз 60-70 г белков, треть из которых должны быть растительными, и 50-70 г жира — из них 2/3 растительного. Употребляемое мясо должно быть отварным, а вот мясной бульон ни в коем случае нельзя есть! Рекомендуются постные сорта мяса. Мясо должно занимать четверть тарелки, другую четверть — гарнир картофельный или крупяной, а половину тарелки — салат из лука с зеленью укропа и петрушки, капуста с морковью, яблоком и зеленью. Полезны суп из репы с картофелем и зеленью, щи на грибном бульоне, котлеты из отварного мяса, тушеные печень и треска, фаршированные перцы и кабачки. С птицы обязательно убирать кожицу. Есть 6-7 раз в день небольшими порциями. В рационе должны присутствовать горчица, хрен, лук и другие горечи.

Завтрак диабетика должен быть обильным, обед — полноценным, а в ужине должны преобладать овощи и фрукты. Дополнительных перекусов чипсами, сухариками и другими подобными «лакомствами» избегать.

Диабетикам нельзя курить, а из спиртного допустимо лишь умеренное употребление сухих вин и коньяка. Полезны минеральные воды «Боржоми», «Ессентуки» №№ 4, 17, но не «Нарзан».

Можно отрегулировать уровень сахара в крови, добавляя при каждом приеме пищи в еду по 1/2 ч.л. корицы.

Допускается один день голода в неделю. Во время голодания инсулин не вводить, а за день до этого дозу его уменьшить. Голодание проводить на дистиллированной воде или специальном растворе (1 л воды, свежевыжатый из 2 лимонов сок и 2 ст.л. меда).

Хорошо раз в неделю посещать сауну. В сауне обтираться уксусным настоем багульника. Для его приготовления 1/2 стакана измельченной травы нужно залить 0,5 л 9% уксуса, плотно закупорить посуду и оставить ее на 2 дня настаиваться.

Успешное лечение любой формы диабета возможно только после очищения организма. Начинать с очистки желчных путей, толстого и тонкого кишечника. Для этого надо залить в эмалированной посуде 2,5 л очищенной воды 1 аптечную пачку коры крушины, довести до кипения, проварить 20 минут на слабом огне, настоять до остывания, а затем процедить отвар в трехлитровую банку. Отдельно залить в эмалированной кастрюле 0,5 л воды 50 г

белого изюма, проварить его 30 минут после закипания, затем снять кастрюлю с огня, укутать и оставить на 3 часа. После этого процедить отвар в банку с отваром крушины. Изюм можно съесть. Далее купить в аптеке сироп «Холосас», 100 мл его залить в эмалированной миске 0,5 л кипятка, тщательно размешать и вылить в банку с отварами. После этого проварить до мягкости 1 большой лимон, обрезать у него один конец и выжать из лимона в миску сок. Косточки удалить и вылить сок в банку с остальными компонентами. Если она неполная, долить ее доверху кипяченой водой. Пить приготовленное целебное средство не спеша, немного подогрев, по 200 мл на ночь перед сном. Хранить его в холодильнике. Таким образом выпить все. Сделать на 10 дней перерыв, а затем повторить лечебный курс. В следующий раз провести его через год.

После этой очистки тем, у кого уровень сахара в крови равен 10-16 единицам, можно начинать избавляться от инсулинозависимости.

С этой целью влейте в эмалированную кастрюлю 2,5 л воды, доведите ее до кипения и сразу бросьте в кипящую воду 2 горсти немного измельченной скорлупы грецких орехов. Проварите на слабом огне 30 минут и добавьте горсть смеси семян льна, измельченных корней одуванчика, створок фасоли, цвета черной бузины, листьев крапивы, лесного ореха и омелы белой, взятых поровну по объему. Проварите 30 минут после закипания, снимите кастрюлю с огня и оставьте на 2 часа. Готовый отвар процедите в трехлитровую банку. Если она окажется неполной, долейте ее доверху кипяченой водой. Пейте перед сном по 200 мл чуть подогретого отвара. Храните его в холодильнике. Через 2 дня, если инсулин принимаете 3 раза, переходите на двухразовый его прием, а третий раз примите 1 ч.л. измельченной в кофемолке сахарной фасоли. Запивайте ее водой. Так постепенно вы сможете полностью отказаться от инсулина. Обычно после такого лечения через 15 дней уровень сахара в крови нормализуется. Если этого не произошло, растворите в 500 мл кипяченой воды, охлажденной до 380С, 5 г мумиё и принимайте по 1 ст.л. раствора 3 раза в день. Постоянно контролируйте уровень сахара. После его нормализации 7 вечеров подряд ешьте с бочковой селедкой, разрезанной вдоль от головы до хвоста, сваренный в мундире картофель. Запивайте его стаканом сливового компота.

Теперь начинаем очищать и лечить поджелудочную железу.

Способ первый. Залить сразу в двух термосах 300 мл кипятка по 10 лавровых листов, настоять сутки, затем настой из одного термоса процедить и пить его по 50 мл (не больше!) за полчаса до еды. Когда допьете, переходите к употреблению таким образом настоя из второго термоса. Таким образом лечитесь 2 недели. Чтобы убедиться в эффективности чистки, сдайте общий анализ крови и на сахар.

Второй способ. Взбить утром с 1 ч.л. сахара и 1 ст.л. оливкового масла сырой яичный желток и выпить смесь натощак. После этого до 11.00-12.00 ничего не есть. И так 10 дней подряд.

Для очищения желудка нужно приготовить около 3 л теплой кипяченой воды и пить ее небольшими глотками рано утром натощак до появления тошноты. После этого вызвать рвоту. Проводить процедуру после естественного опорожнения кишечника и мочевого пузыря не реже 1 раза в неделю. Старайтесь в это время не переохлаждаться. Противопоказана такая процедура гипертоникам, сердечникам и язвеникам.

Чтобы очистить кровь, надо залить 3 л свежего домашнего молока 100 г дрожжей, выдержать 3-4 дня в холодном месте (не в холодильнике!), а затем пить по 50 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. На курс лечения требуется 6 л такого настоя. При этом обязательно есть вечером с бочковой се­ледкой картошку в мундире, запивая ее 200 мл сливового компота. Кровь так­же очистится, если залить вечером в термосе 0,5 л кипящей воды 2 ст.л. измельченных корней одуванчика, насто­ять ночь, а утром процедить и пить по 1/2 стакана настоя за 15 минут до еды. Употреблять его, ежедневно готовя свежий, в течение 7 дней. Полезно пить чай, заваренный молоком.

Очищение селезенки желательно проводить во второй половине осени. Надо пропустить через мясорубку 2 кг свежих корней петрушки, залить массу 3,5 л молока, проварить 1,5 часа после закипания на слабом огне, а затем съесть готовую кашицу за 3 дня. В это время ничего другого не есть.

Цитрусовую смесь применяют для очистки лимфы. Надо смешать свежевыжатый сок 4 грейпфрутов и 2 больших лимонов, добавить апельсинового сока так, чтобы получилось 2 л соковой смеси, развести ее 2 л холодной кипяченой воды и выпить все за день. Пить по 100 мл каждые 30 минут. И так 3 дня подряд. В эти дни каждое утро принимать по 100-150 мл аптечного раствора сернокислой магнезии, а через 30 минут после этого ставить клизму. Перед приемом соковой смеси желательно принять ванну или горячий душ. Во время чистки ею ничего больше не есть и не пить. По окончании 1-2 дня употреблять легкие каши, а потом можно вернуться к обычному режиму питания. Данное средство противопоказано тем, кто страдает от аллергии на цитрусовые.

Чтобы остановить при диабете развитие атеросклероза, кожных и сердечно-сосудистых заболеваний, надо принимать мумиё. Растворить 5 г его в 0,5 л теплой кипяченой воды и пить 10 дней по 1 ст.л., затем 15 дней — по 1,5 ст.л. Принимать раствор мумиё 3 раза в день за 30 минут до еды. Хранить его в холодильнике. Каждый раз запивать кислым фруктовым соком. Если появится тошнота, следует пить раствор после еды и запивать его 0,5 стакана теплой минеральной воды. На курс лечения требуется 65-70 г мумиё. Повторить его через 1,5-2 месяца.

Если, вследствие повышенного уровня сахара, начнет развиваться гангрена, нужно выдержать 30 минут на кипящей водяной бане 150 мл очищенного растительного масла, затем добавить в него 30 г живицы сосны, 50 г темного воска, по 1 ст.л. настоев сабельника, окопника и прополиса, желток куриного яйца, проваренного в течение часа, еще 1,5 часа поварить, постоянно помешивая и снимая пену, процедить, а после остывания делать с приготовленной мазью на проблемные места примочки и компрессы. Также смазывать ею суставы.

Боритесь с диабетом и побеждайте его. Это каждому под силу, уверяю вас.

С уважением — Михаил Васильевич Циника,

Молдова