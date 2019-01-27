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ИЗБАВИМ РЕБЁНКА ОТ ПРОТИВНОГО ДИАТЕЗА ЭКССУДАТИВНОГО

27 Jan 2019  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу уделить внимание экссудативному диатезу — своеобразному функциональному состоянию детского организма, характеризующемуся повышенной раздражительностью кожи и слизистых оболочек.

Проявляется диатез высыпаниями на коже. Чтобы избежать его развития, ребенка не следует перекармливать и перепаивать.

Для устранения мокнущих высыпаний нужно сжечь поленья березы бородавчатой или липы сердцелистной, перетереть остывшие угли в порошок и регулярно присыпать им проблемные места.

Эффективно смазывать их смесью пшеничных отрубей и сливочного масла, взятых поровну по объему.

При диатезе и золотухе полезно купать ребенка в насыщенном пшеничном отваре.После купания смазать проблемные места салом или сливочным маслом.

Можно залить 500 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры, 4-5 ст.л. измельченной смеси зеленых околоплодников и листьев грецкого ореха, взятых поровну, выдержать 5-10 минут на кипящей водяной бане, а затем как можно чаще делать с настоем на проблемные места примочки и компрессы.

С уважением — Виктор Михайлович Лысак,
Житомирская обл.
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