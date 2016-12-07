РАЗЛИЧНЫХ ВШЕЙ ГОНИТЕ ВЗАШЕЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

Народная мудрость гласит, что от вшивости, так же, как от тюрьмы и сумы, зарекаться глупо. Вот и хочу поговорить об этом неприятном заболевании.

Действительно, от педикулеза — паразитарного заболевания кожи и волос — никто не застрахован: постояли в переполненном автобусе, вагоне метро, прошлись по оживленному рынку, с трудом впихнулись в вагон электрички — вот и попали в группу риска, позволяющую заразиться непрошенными гостями. И хотя вошь среди своих братьев-насекомых чемпионом по бегу на спринтерские дистанции не считается, переползти с зараженной педикулезом головы на здоровую может. Этим она всю свою жизнь длиной в 1,5 месяца и занимается, так как завоевание новых территорий — одна из главных целей ее существования. А тот факт, что самка вши каждые сутки откладывает 15-20 яиц, говорит о том, что даже одной особи вполне хватит для того, чтобы вскоре их стало очень много.

На человеке паразитирует три вида вшей — головные, платяные и лобковые. Головная вошь, естественно, обитает на голове, платяная — в швах и складках верхней одежды и белья, особенно возле шеи, лопаток и поясницы, опускаясь временами на кожу, чтобы перекусить. Лобковая вошь любит крепкий запах пота и «квартирует» на лобке, изредка путешествуя в подмышки.

Заражаются лобковыми вшами только при интимных связях, и из всех разновидностей вшей они самые мелкие. Зуд вызывают все виды вшей, поэтому его появление — верный сигнал провести осмотр. И если вы обнаружили в волосах гниды (яйца, светло-песочные капсулы длиной 1-1,5 мм, хорошо заметные даже невооруженным глазом), то педикулез присутствует.

Вшивость была неприятна во все времена, и укусы насекомых — не самое худшее при педикулезе, хотя они делают кожу человека грубой, толстой, бугристой и неприятно темной. Самое опасное то, что вши переносят возбудителей сыпного тифа, а это заболевание очень тяжелое и одолеть его довольно трудно.

«Кто о чем, а вшивый о бане» — эта поговорка достойна быть высеченной на мраморе золотыми буквами, чтобы каждый человек мог ее прочитать и осмыслить. Тогда бы все пытались чаще мыться, менять белье, защищая себя таким образом от педикулеза. Если же вши все-таки появились, что может быть не только от грязи, но и на нервной почве, советую тут же принять ванну с хозяйственным мылом (в 40 л воды растворять 100 г мыла). После ванны нужно расстелить большой лист бумаги, склониться над ним и густым гребнем тщательно расчесывать волосы. По окончании процедуры бумагу с выпавшими на нее из волос вшами и гнидами надо свернуть и сжечь.

Неплохо, кроме этого, применять для устранения педикулеза серное мыло. Надо 50 г хозяйственного мыла, измельченного на терке, залить в кастрюле 350 мл воды и, постоянно помешивая, выдержать 10 минут на слабом огне. После этого добавить 120 г перетертой в порошок аптечной серы, тщательно перемешать и оставить настаиваться до остывания. Остывшее серное мыло нужно, не растирая, втереть в волосы, кожу головы, а через час смыть все теплой водой, применяя для мытья шампунь, которым обычно пользуетесь. Чистые волосы затем надо тщательно расчесать густым гребнем, смоченным в горячем 3% столовом уксусе.

Вот такие рекомендации. Прислушайтесь к ним, и вшивость обойдет вас стороной.

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.