Как облегчить уход за больным: одноразовые пеленки для взрослых

Как решить такую щепетильную проблему, как неконтролируемое мочеиспускание?

Оптимальный вариант - использовать одноразовые впитывающие пелёнки для взрослых. Они существенно облегчат уход за больными, страдающими недержанием различной степени. Это гигиеничные, гипоаллергенные изделия, не допускающие опрелостей и раздражений кожи, прекрасно впитывающие жидкость, оберегая спальные принадлежности. Они обеспечивают защиту от инфекций, дают ощущение чистоты и предупреждают возникновение неприятного запаха.

Одноразовые пеленки для взрослых используют в домашних, стационарных условиях для лежачих больных, во время родов, в послеоперационный период. Они широко применяются на врачебных осмотрах у гинеколога, во время диагностики (УЗИ, электрокардиограмма и пр.), проведения физиотерапевтических, лечебных процедур (клизмы и др.). Поскольку это продукция гигиенически-медицинского назначения, она подходит даже для сверхчувствительной кожи, проходит сертификацию качества, безопасности и специальный санитарно-эпидемиологический контроль.

Особенности одноразовых пелёнок

Изделия имеют многослойный состав, а абсорбирующие свойства материала и уникальная система распределения жидкости увеличивают скорость поглощения, при этом оставляя верхний слой сухим. Пелёнки, как правило, имеют три слоя:

Верхний – изготовляется из нетканого мягкого материала, он служит своеобразным фильтром, отличается абсорбирующими свойствами, не вызывает аллергии, болезненных раздражений кожи, сохраняя её сухой.

Средний – внутренний наполнитель, как и верх, имеет абсорбирующие качества. Он выполнен из распушенного мягкого целлюлозного волокна, не скатывающегося в комочки при намокании, остающимся ровно распределённым между верхним и нижним слоем.

Нижний – является основой, для изготовления которой используется нетоксичный, непромокаемый, полиэтиленовый материал. Этот нескользящий слой служит защитной плёнкой, препятствующей протеканию влаги, сохраняя кровать и постельное бельё чистым.

Некоторые модели одноразовых пелёнок оснащаются по бокам непромокаемыми крылышками, обеспечивающим фиксацию на кровати - подворачиваются под матрас или постельное бельё.

Критерии выбора одноразовых пелёнок

При выборе пелёнок необходимо ориентироваться на степень впитываемости и размер изделия. Наиболее распространённые модели имеют размер: узкие - 40х60 и 45х60, стандартные - 60х60 и широкие - 90х60.

Узкие пелёнки чаще используют в кабинете врача во время осмотра или проведения различных манипуляций, а также для больных, сидящих в инвалидном кресле.

Изделия среднего (стандартного) размера рекомендуют подкладывать при ночном недержании для людей, которые в состоянии самостоятельно двигаться.

Широкие модели – оптимальный вариант для обездвиженных больных крупной комплекции, чтобы застелить всю кровать или людей, постоянно ворочающихся во сне.

Очень важно, чтобы при лежании на пелёнке она не сминалось, поскольку это провоцирует трение и последующее образование пролежней.

Пелёнки делятся по степени впитываемости – до 6 уровней. В зависимости от того, как планируется использовать изделие и степень недержания подбирается тот или иной вариант.

При лёгких недержаниях подойдут любые пелёнки, на ночь лучше выбрать с большей степенью впитываемости, как и в случае тяжёлых расстройств мочеполовой системы.

Преимущества одноразовых пеленок

Основное достоинство одноразовых пелёнок – гигиеничность, отсутствие неприятного запаха и опрелостей. Можно подобрать оптимальный размер и степень впитываемости. Отсутствие необходимости стирки. Они мягкие, не скручиваются, не раздражают, не травмируют кожные покровы, а в случае хлопчатобумажных или льняных тканей происходит сминание, образуются складки под телом, доставляющие лишний дискомфорт и без того больному человеку.

Несмотря на то, что одноразовые пелёнки – удовольствие не из дешёвых, но заботливые родственники всё равно отдают им предпочтение, поскольку это лучшее решение, чтобы обеспечить близкому человеку максимально хорошие условия и, несмотря на недуг, он ощущал себя психологически и физически комфортно.