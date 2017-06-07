ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ СКОРЕЙ ОТ КОВАРНЫХ СВИЩЕЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу помочь своими советами тем, кто страдает от свищей.

Так вот, для быстрого заживления свища нужно залить 2 стаканами кипяченой воды 4 ст.л. сухой травы хвоща, довести на слабом огне до кипения, прокипятить 15 минут, процедить и регулярно обрабатывать охлажденным настоем проблемные места.

Можно 3 ст.л. измельченных корней герани луговой залить в эмалированной кастрюле 3 стаканами воды, накрыть посуду крышкой, довести содержимое на слабом огне до кипения, прокипятить 30 минут, процедить и промывать свищи теплым отваром.

Еще советую залить в стеклянной банке 0,5 л топленого внутреннего несоленого свиного жира 100 г измельченного корня касатика германского, выдержать 2 часа на слабом огне на кипящей водяной бане, а затем охлажденную мазь наносить тонким слоем на больное место.

Эффективно залить в эмалированной посуде 3 стаканами воды 3 ст.л. измельченных листьев эвкалипта, прокипятить на слабом огне под крышкой 15 минут, процедить и половину отвара выпить в течение дня, а остальным регулярно орошать свищи.

Очень хорошо также смешать по 100 г пчелиного воска, сливовой живицы и свиного внутреннего жира, довести смесь до кипения, охладить, еще раз вскипятить и перелить в стеклянную посуду. После остывания мази промыть свищ известковой водой и нанести на него пропитанную мазью повязку. Менять компресс через сутки.

Используют для устранения свища и смесь листьев грецкого ореха, травы донника, крапивы, подорожника и чистотела. Все компоненты смешивают сухими поровну по объему, а затем готовят из смеси насыщенный настой и делают с ним на больные места компрессы и примочки.



С уважением — Екатерина Николаевна Фриндак,

Львовская обл