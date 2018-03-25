ЕСЛИ АКТИВНОСТЬ, УПОРСТВО ПРОЯВИТЬ — «АНТОНОВ ОГОНЬ» ВОЗМОЖНО ЗАТУШИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Диагноз «гангрена», или антонов огонь, как издавна называют болезнь в народе, у многих людей вызывает панику. И их можно понять, ведь, как правило, лечение заканчивается ампутацией конечностей. Но не нужно отчаиваться, так как существует много народных средств, избавляющих от гангрены. Наиболее эффективными из них хочу поделиться.

Гангрена — это омертвение части тела. Болезнь поражает любые ткани и органы — кожу, подкожную клетчатку, мышцы, кишечник, желчный пузырь, легкие и т.д. Различают сухую и влажную гангрену.

Сухая гангрена чаще развивается при нарушении кровообращения конечности у истощенных, обезвоженных больных. При медленном развитии некроза ткани высыхают, сморщиваются, мумифицируются, делаются плотными и приобретают темно-коричневую или черную с синеватым оттенком окраску. Обычно сухая гангрена не прогрессирует, ограничиваясь частью сегмента конечности. Начало клинических проявлений характеризуется появлением сильных ишемических болей ниже места закупорки сосуда. Конечность делается бледной, затем кожа приобретает мраморный вид, становится холодной на ощупь, пульс не прощупывается. Теряется чувствительность, возникает ощущение онемения ноги. При сухой гангрене распада омертвевших тканей почти не бывает, а всасывание токсических продуктов настолько незначительно, что интоксикация не наблюдается.

В отличие от сухой, влажная гангрена развивается при быстром нарушении кровообращения у полных, отечных больных. В этих случаях омертвевшие ткани не успевают высыхать, подвергаются гнилостному распаду, что ведет к обильному всасыванию в организм продуктов распада и тяжелой интоксикации больного. Развивается влажная гангрена при омертвении внутренних органов, тромбозе крупных вен и венозной недостаточности с сохранением притока артериальной крови. Начинается этот вид гангрены с побледнения кожи пораженной конечности и появления на ней видимой сети синеватых вен, темно-красных пятен, пузырей, наполненных сукровицей. Распадающиеся ткани превращаются в зловонную мокрую массу серо-грязно-зеленого цвета. Из общих симптомов отмечаются тяжелое общее состояние, боль в пораженной конечности, частый малый пульс, низкое артериальное давление, сухой язык, высокая температура, вялость и заторможенность больного. Процесс омертвения прогрессивно распространяется, в результате чего больной может погибнуть от сепсиса. Особенно тяжело протекает влажная гангрена у больных сахарным диабетом.

Избежать при гангрене хирургического вмешательства можно, если вечером пропустить через мясорубку 3 зубчика чеснока, 1 средних размеров луковицу, 1 лист лопуха большого, приложить полученную массу, завернув в марлю, к болезненному месту, сверху прикрыть капустным листом, закрепить повязкой, тепло укутать и оставить компресс до утра. Делать такие компрессы ежедневно до выздоровления.

Эффективно наполнить литровую банку доверху коричневыми березовыми сережками, залить их 0,5 л крепкого самогона, настоять 2 недели, процедить, смочить в настойке один слой марли, приложить его к ране, сверху прикрыть сухим слоем марли и забинтовать. Менять компресс по мере высыхания. Уже через месяц от гангрены и следа не останется.

Можно хорошо посолить ржаной свежевыпеченный хлеб, в течение 10 минут тщательно его пожевать, после чего обложить толстым слоем жеваного хлеба проблемное место и зафиксировать его повязкой. Вскоре хлеб вытянет из раны гной, и она начнет затягиваться.

Очень хорошо часто прикладывать к болезненному месту кусочек чистой льняной ткани, пропитанной гвоздичным маслом.

Симптомы гангрены исчезнут и кожа приобретет нормальный цвет, если размять испеченную в духовке луковицу, приложить ее к ране и зафиксировать повязкой. Повторять процедуру каждый день.

Еще советую смешать, предварительно растопив, по 100 г сливочного масла и натурального пчелиного воска, влить в смесь 100 мл спирта, снова тщательно перемешать и регулярно обрабатывать приготовленной мазью проблемные места.

При диабетической гангрене хорошо прикладывать к язвам листья алоэ, закрепляя их повязкой.

Усмиряет гангрену окопник. Нужно залить стаканом горячей воды 2 ст.л. измельченных корней растения, прокипятить 10 минут на слабом огне, процедить, жмых отжать и делать с отваром компрессы.

Еще рекомендую истолочь в ступке до консистенции теста 6 свежих раков и прикладывать кашицу к болезненному месту. Выполнять такие процедуры ежедневно до выздоровления.

Полезно ежедневно прикладывать к ране смесь старого свиного сала, темного хозяйственного мыла и печеного репчатого лука. Ингредиенты предварительно измельчают и смешивают поровну по объему. Каждый день готовят свежую мазь. Перед каждым ее накладыванием рану тщательно промывают марганцовкой.

Способствуют исцелению компрессы с рассолом квашеной капусты и аппликации на болезненное место с измельченной на терке репой. Можно разрезать пополам и прикладывать к ране до выздоровления кислые бочковые огурцы. Начинающуюся гангрену убирают компрессами с тертым сырым картофелем на капустном листе.

Неплохо прокипятить 20 минут в эмалированной посуде 200 мл растительного масла, вылить его в сковородку, прожарить в масле до потемнения 2 луковицы величиной с куриное яйцо, добавить по 2 дес.л. меда и рыбьего жира, а затем втирать масло в болезненные места. Хранить его в плотно закупоренной бутылке из темного стекла.

Места, пораженные гангреной, вскоре заживут, если проварить 10 минут на кипящей водяной бане, постоянно помешивая, 70 г вазелина, 20 г ланолина и 10-15 г прополиса, процедить мазь через 2 слоя марли в стеклянную банку, а затем наносить ее утром и вечером тонким слоем на раны. Прикрывать марлей или бинтом, сложенными в 4 слоя, и фиксировать компресс повязкой.

Если смазывать раны один день смесью хины и домашней сметаны, взятых поровну, а следующий — растительным маслом, вскоре они заживут.

Для устранения гангренозного воспаления надо хорошо размешать простоквашу, смочить в ней марлю и в несколько слоев обмотать ею болезненное место. Сверху прикрыть компрессной бумагой, утеплить, зафиксировать повязкой и оставить на 8-10 часов. После снятия компресса промыть раны теплой кипяченой водой.

Чтобы очистить раны от гноя, нужно довести в эмалированной посуде до кипения 1 ст.л. козьего жира, добавить, постоянно помешивая деревянной ложкой, по 1 ст.л. канифоли, по 1/2 ст.л. хозяйственного и туалетного мыла, прокипятить на слабом огне, не прекращая помешивать, пока мазь не станет тянуться, а затем 1 раз в сутки делать с ней на болезненное место компрессы.

Прикладывают к ранам на всю ночь до заживления компрессы с насыщенным отваром молоденьких веток ивы и вербы. Перед накладыванием компресса раны промывают фурацилином, а после снятия обрабатывают их натуральным цветочным медом.

Достаточно для устранения гангрены поджечь в ведре коллоидную серу (продается в хозяйственных магазинах в отделах ядохимикатов) и исходящим от нее дымом окуривать раны. Выполнять процедуру ежедневно.

Вымытыми ростками картофеля наполняют литровую банку, заливают доверху спиртом, плотно закупоривают банку, настаивают 2 недели в темном месте, а затем выкладывают ростки, предварительно отжав, на сложенной в 2 слоя марле и прикладывают ее к болезненному месту. После нескольких таких ежедневных компрессов гангрена отступает.

Она исчезнет, если прокипятить 10-15 минут 5 куриных яиц, растереть вареные желтки до однородной смеси со «Стрептоцидом», затем растопить в эмалированной посуде 80 г пчелиного воска, 9 ст.л. растительного масла (не кипятить!), снять кастрюлю с огня, через 3-4 минуты добавить к маслу с воском смесь желтков и «Стрептоцида», тщательно размешать и делать каждый день компрессы с этой мазью. Хранить ее в холодильнике. Перед применением мазь немного подогревать.

Заживление быстро наступает, если регулярно прикладывать к проблемному месту кожу лягушки.

Уже через 2-3 часа наступает улучшение, если, не обмывая, приложить к месту, пораженному гангреной, ничем не прикрывая и не фиксируя повязкой, кусок сырой свежей бараньей или говяжьей печени. Держать ее до тех пор, пока под ней не появятся нарывчики. Их нужно проколоть простерилизованой иглой, а затем повторно наложить кусок печени. Пока нарывчики образовываются, делать так постоянно.

Накладывают утром и вечером на болезненное место смесь измельченной травы пажитника и меда, взятых поровну по объему. Кроме этого, пажитник заваривают, как чай, и пьют настой, подслащивая его медом. Можно измельчить и смешать по стакану ядер грецких орехов, корня хрена и свежего меда, настоять 7-10 дней и принимать по 1 ст.л. смеси 3 раза в день через час после еды.

Гной постепенно выйдет и рана затянется, если 2-3 раза в день делать повязки с мазью из белой лилии (наполнить банку цветками вместе с тычинками, залить доверху растительным маслом и оставить на несколько дней на солнечном месте). Кроме этого, нужно залить 0,5 л воды 5 ст.л. измельченной годичной хвои, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, настоять 8-10 часов, процедить и выпить отвар теплым в течение дня. Ежедневно готовить свежий.

Убирают гангрену льняной кашей. Варят ее из 2 стаканов молока и стакана семян льна такой густой, чтобы она не растекалась, выкладывают терпимо горячей на сложенную в 2 слоя марлю и привязывают ее к подошве больной ноги. Тут же начинают варить свежую кашу, а когда она будет готова, сразу делают с ней компресс. И так меняют кашу до тех пор, пока из раны не пойдет кровь. После этого процедуру прекращают, обрабатывают рану спиртом или одеколоном и завязывают. Для лечения потребуется 2 кг семян льна.

В эмалированную кастрюлю можно влить стакан растительного масла, бросить в него кусочек желтого пчелиного воска размером со спичечный коробок, выдержать на слабом огне, пока воск растает, вынуть из предварительно сваренного яйца желток, раздавить его половинку на блюдце, а затем раздавленный желток понемногу брать пальцами и бросать в кастрюльку с кипящим в масле воском. Добавлять его в тот момент, когда будут слышны прострелы кипящей смеси. С первыми крошками яичного желтка содержимое начнет пениться, поэтому надо держать под рукой тряпку, чтобы тут же подхватить ею кастрюлю. Подхватывать и убирать с огня на некоторое время, позволяя смеси перебушевать. Продолжать ее помешивать. И так 3 раза. Мазь готова. Процедить ее в стеклянную банку через капроновый тюль, сложенный вдвое. Затем немного мази нанести на чис­тую салфетку и приложить ее к проблемному месту, фиксируя бинтом. Менять повязку не часто. Хранить мазь в холодильнике до 10 месяцев.

Рана будет очищаться, если смешать 1 таблетку перетертого в порошок «Стрептоцида», по стакану измельченного колючего кактуса, синего лука, пчелиного воска и подсолнечного масла, пережарить смесь и теплой накладывать на болезненное место. Когда состав засохнет, выбросить его и поменять на свежий. Так продолжать до полного очищения раны.

Если гангрена появилась вследствие диабета, надо смешать и растопить на слабом огне по 100 г пчелиного воска и сливочного масла, снять посуду с огня, влить в смесь, помешивая, 100 мл 960 медицинского спирта, а затем регулярно обрабатывать приготовленной мазью гангренозные места. Уже через 2 недели они начнут затягиваться.

Все заживет, если смешать по 1 ч.л. пчелиного воска, свиного смальца, натурального пчелиного меда и ржаной муки, 2 измельченных на терке синих луковицы среднего размера, 100 г живицы, выдержать смесь 15-20 минут, постоянно помешивая, на кипящей водяной бане, а затем полученную мазь нанести на марлю, приложить к болезненному месту, прикрыть сверху плотной коричневой бумагой, забинтовать эластичным бинтом, укутать и оставить компресс на сутки. Потом поменять на свежий. Курс лечения — 10-15 дней.

Полезно перемешать до получения однородной массы 80 г натурального цветочного меда, 20 г рыбьего жира и 3 г «Ксероформа» (аптечный препарат, представляющий собой мелкий аморфный порошок желтого цвета), нанести смесь на марлевую салфетку и приложить к ране. Менять компресс каждые 2-3 часа в течение 2-3 недель.

Лечитесь и выздоравливайте.

С уважением — Анатолий Иосифович Хирилов,

Донецкая обл.