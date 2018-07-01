ИПОХОНДРИЯ: ЭТО СОСТОЯНИЕ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу подсказать методы устранения ипохондрии — состояния, проявляющегося в постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть, жалобах или озабоченности своим физическим здоровьем, восприятии обычных ощущений как ненормальных, предположениях, что, кроме основного заболевания, есть дополнительное. При этом человек считает, что знает, какая у него «на самом деле» болезнь, но степень его убежденности раз от раза меняется.

Так вот, чтобы одолеть ипохондрию, нужно залить в термосе 200 мл кипятка 1 ст.л. измельченных корней валерианы, настоять 1 час и пить по 50 мл настоя 3 раза в день перед едой. Эффективно залить 500 мл кипяченой воды комнатной температуры 2 ч.л. измельченного корня цикория, выдержать 20 минут на кипящей водяной бане, настоять 45 минут, процедить и выпить настой глотками в течение дня. Настои ежедневно готовить свежие. Полезно регулярно употреблять на кончике ножа ваниль и по 2-3 капли эфирного масла мускатного ореха.

Теперь хочу помочь людям, страдающим от других недугов.

Трофические язвы быстро заживут, если несколько раз в день присыпать их перетертыми в порошок листьями крапивы.

Варикозное расширение вен не будет прогрессировать, если каждое утро натощак принимать по 0,5 ч.л. измельченного в кофемолке мускатного ореха.

Почки оздоровятся, если в сезон есть много ягод клюквы. Можно 1 ст.л. измельченных плодов залить стаканом кипятка, настоять 1-2 часа, процедить и выпить перед едой 2/3 стакана теплого настоя. Готовить его и пить 3-5 раз в день.

При первых симптомах простуды нужно тут же капнуть на одноразовую медицинскую маску 2-3 капли любого эфирного масла, надеть маску на лицо и подышать хотя бы полчаса масляными парами. Простуда пройдет.

Регулярное смазывание проблемных мест свежим соком мандарина избавляет от ногтоеды и грибка ног.

Улучшить зрение и облегчить головную боль поможет частое расчесывание волос. Расчесывать их надо мягко утром и еще 10 раз в течение дня.

С уважением — Виктор Михайлович Лысак,

Житомирская обл.