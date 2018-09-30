ДЕПРЕССИЮ, НЕВРАСТЕНИЮ УСПОКОИМ, ГОСПОДСТВОВАТЬ ИМ НЕ ПОЗВОЛИМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться рецептами лечения неврастении и депрессии.

Чтобы одолеть депрессию, надо смешать по 20 г корней цикория и листьев омелы белой, залить смесь стаканом кипятка, через час процедить, растворить в настое 1 ч.л. сока золотого уса и принимать его по 1 ст.л. 4 раза в день за 30 минут до еды.

Неврастения отступит, если смешать по 20 г травы пустырника и вереска, по 10 г корней валерианы, листьев мяты перечной и золотого уса, залить 1 ст.л. смеси в термосе 0,5 л кипятка, настоять 6 часов, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя утром натощак и вечером перед сном в течение 3 недель.

Оба настоя каждый день готовить свежие.

С уважением — З.В.Московка,

Черниговская обл.