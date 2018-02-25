ДЕПРЕССИЯ ГЛОЖЕТ? НАСТОЙКА ПОМОЖЕТ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!
Прими от меня очередную подборку средств исцеления.
Даже глубокую депрессию побеждает эта настойка. Надо измельчить сухими и смешать 20 г листьев мелиссы, заготовленных во время цветения, 1 г корня дягиля, кожуру 1 лимона, по щепотке перетертых в порошок кориандра и мускатного ореха, 2 бутончика гвоздики, залить смесь 1 л водки, настоять 2 недели, процедить через плотную ткань и принимать настойку по 1 ч.л., растворяя в стакане чая, во второй половине дня и на ночь. Хранить ее в стеклянной бутылке. Для усмирения боли в сердце настойку капают на кусочек сахара и съедают его. Мигрень, головная боль отступают, если натереть настойкой виски.
Чтобы избавиться от меланомы (рака кожи), надо свежие измельченные соцветия болиголова перемешать поровну по объему с вазелином и 1 раз в 3 дня втирать полученную мазь в течение 3-5 минут в проблемные места. Повязку не делать. Можно смешать по объему 1 часть измельченной травы чистотела, 4 части вазелина и смазывать пораженные меланомой места этой мазью. Кроме этого, для предотвращения разрастания метастазов нужно измельчить и смешать поровну по объему цветки календулы, траву чистотела и крапивы, залить 1 ст.л. смеси в термосе стаканом кипятка, настоять 2-3 часа, процедить и пить по 0,5 стакана настоя утром и вечером за полчаса до еды.
Атеросклероз не будет прогрессировать, если 0,5 кг зрелых, размятых деревянным пестиком плодов боярышника залить 0,5 стакана воды, подогреть массу до 400С, затем выжать из нее через соковыжималку сок и принимать его по 1 ст.л. 3 раза в день перед едой.
Пыльца, собранная с цветущих растений, поможет восстановить мужскую силу при импотенции. Ее надо принимать по 1/2 ч.л. 2 раза в день в течение 2 недель.
С уважением — Л.С.Куценко,
Днепропетровская обл.