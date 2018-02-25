ДЕПРЕССИЯ ГЛОЖЕТ? НАСТОЙКА ПОМОЖЕТ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Прими от меня очередную подборку средств исцеления.

Даже глубокую депрессию побеждает эта настойка. Надо измельчить сухими и смешать 20 г листьев мелиссы, заготовленных во время цветения, 1 г корня дягиля, кожуру 1 лимона, по щепотке перетертых в порошок кориандра и мускатного ореха, 2 бутончика гвоздики, залить смесь 1 л водки, настоять 2 недели, процедить через плотную ткань и принимать настойку по 1 ч.л., растворяя в стакане чая, во второй половине дня и на ночь. Хранить ее в стеклянной бутылке. Для усмирения боли в сердце настойку капают на кусочек сахара и съедают его. Мигрень, головная боль отступают, если натереть настойкой виски.

Чтобы избавиться от меланомы (рака кожи), надо свежие измельченные соцветия болиголова перемешать поровну по объему с вазелином и 1 раз в 3 дня втирать полученную мазь в течение 3-5 минут в проблемные места. Повязку не делать. Можно смешать по объему 1 часть измельченной травы чистотела, 4 части вазелина и смазывать пораженные меланомой места этой мазью. Кроме этого, для предотвращения разрастания метастазов нужно измельчить и смешать поровну по объему цветки календулы, траву чистотела и крапивы, залить 1 ст.л. смеси в термосе стаканом кипятка, настоять 2-3 часа, процедить и пить по 0,5 стакана настоя утром и вечером за полчаса до еды.

Атеросклероз не будет прогрессировать, если 0,5 кг зрелых, размятых деревянным пестиком плодов боярышника залить 0,5 стакана воды, подогреть массу до 400С, затем вы­жать из нее через соковыжимал­ку сок и принимать его по 1 ст.л. 3 раза в день перед едой.

Пыльца, собранная с цветущих растений, поможет восстановить мужскую силу при импотенции. Ее надо принимать по 1/2 ч.л. 2 раза в день в течение 2 недель.

С уважением — Л.С.Куценко,

Днепропетровская обл.