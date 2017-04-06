В ЭТОЙ СТАТЬЕ ХОЧУ РАССКАЗАТЬ, КАК ЧЕСОТКЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу рассказать о профилактике и лечении чесотки.

Это заразное заболевание, возникающее вследствие внедрения в кожу чесоточных клещей, невидимых невооруженным глазом, является одним из наиболее распространенных дерматологических заболеваний. Обычно заражение чесоткой происходит при близком контакте здорового человека с больным или через предметы, которыми пользовался больной.

Заразиться можно в спортзалах, душевых, банях, гостиницах, поездах и других общественных местах, при нарушении там санитарного режима.

Заражению способствуют плохие гигиенические условия, загрязненность кожи, повышенная потливость, гипотрофия, сахарный диабет, диэнцефальная патология с ожирением. Нередко чесотка передается половым путем, хотя можно заразиться и обменявшись рукопожатием.

Через 1-2 недели после заражения, а иногда и позже проявляется зуд в межпальцевых складках рук, в области груди, лучезапястных и локтевых сгибах, впереди подмышечных впадин, на пояснице, ягодицах, в нижней части живота и на внутренней поверхности бедер, на наружных половых органах у мужчин, вокруг сосков молочных желез у женщин. Особенно зуд беспокоит ночью. Расчесывая зудящую кожу, можно внести в нее гноеродные микробы, что значительно осложняет течение заболевания.

Для лечения больных чесоткой применяют средства, убивающие клещей, а также препараты, убирающие воспаление в местах расчесов.

Лечить чесотку желательно только после установки точного диагноза. Если вы в нем не уверены, самолечением не занимайтесь. Обычно после определения диагноза сотрудники санстанции проводят в доме больного надлежащую санитарную обработку. Членам его семьи, другим людям, которые с ним контактировали, следует пройти медосмотр и строго соблюдать все рекомендованные врачом меры профилактики. Нижнее белье больного необходимо кипятить, а другую одежду, не подлежащую кипячению, тщательно проглаживать горячим утюгом. Можно проветрить ее в течение 5 дней, вывесив во дворе или на балконе.

Народная медицина рекомендует для устранения чесотки регулярно наносить на проблемные места мазь, приготовленную из смеси сока молочая огородного и аптечной серы, взятых поровну по объему.

Можно смешать по объему 1 часть серы, 2 части внутреннего свиного жира и обрабатывать больные места этой мазью.

Также эффективно перемешать 1 ч.л. березового дегтя, по 0,5 ст.л. свиного смальца, зеленого мыла и серы, а затем тщательно втирать в кожу утром и вечером это средство.

Чтобы в дальнейшем избежать чесотки, нужно не реже одного раза в 5-6 дней мыться, менять постельное и нательное белье, а также чаще мыть руки с мылом, не пользоваться чужими мочалкой, полотенцем и избегать случайных половых связей.

Во такие рекомендации. Точно их соблюдая, вы обязательно победите чесотку.

С уважением — Л.Шпак,

г. Днепр