К ОБОСТРЕНИЮ НЕДУГОВ КАЖДЫЙ ГОД ПРИВОДИТ ХОЛОДОВ ОСЕННИХ ПРИХОД

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Наступили осенние холода, а с их приходом всегда обостряются хронические заболевания, в том числе и хронический бронхит. Этому наиболее распространенному заболеванию органов дыхания я и хочу посвятить сегодняшнюю статью.

Бронхит может иметь вирусное или бактериальное происхождение, а также его развитию способствуют физические, химические и пылевые раздражители. При этом возникает диффузное воспаление слизистой оболочки бронхов, что провоцирует кашель и выделение мокроты. Если же кашель с мокротой длится более 3 месяцев в году — это уже хронический бронхит. Вязкий секрет при этом прочно связывается с бронхиальной стенкой и раздражает рецепторы дыхательных путей, что и является основной причиной кашля.

Справиться с бронхитом и заболеваниями легких поможет смесь натурального меда, свежевыжатых соков подорожника и каланхоэ. Каждого компонента берут по стакану, смешивают и принимают по 1 ст.л. смеси 3 раза в день перед едой. Это очень хорошее общеукрепляющее средство, так как и мед, и соки обладают иммуностимулирующим и противовоспалительным действием.

Неплохо для усмирения бронхита растереть сухими в ступке по 25 г сосновых почек и плодов шиповника, перемешать их, смочить небольшим количеством холодной кипяченой воды и настоять 2 часа при комнатной температуре в темном месте. После этого налить в эмалированную кастрюлю 1,5 л воды, довести до кипения, поместить в кипящую воду приготовленную смесь, снова довести до кипения и прокипятить 3 минуты на слабом огне. Затем добавить по 25 г сухой измельченной травы тысячелистника и полыни, еще проварить 5 минут, хорошо укутать кастрюлю и оставить на 2 часа. После настаивания процедить, добавить в отвар 400 г качественного меда, 250 мл коньяка, по 200 мл выжатого из листьев трех-, пятилетнего алоэ сока и «Бефунгина» (аптечного экстракта березового гриба чаги), тщательно все перемешать и сутки настоять. Принимать приготовленное средство по 1 ст.л. 3 раза в день за час до еды. Курс лечения, в зависимости от тяжести заболевания, — от 3 недель до 2 месяцев.

Для разжижения мокроты делать ингаляции. Надо налить в чайник 0,5 л воды, довести до кипения, поместить в кипящую воду 2-3 г чистого, без примесей прополиса, горсть сосновой хвои и немного мяты, прокипятить еще 1-2 минуты и снять чайник с огня. Капнуть в отвар 1 каплю 5% настойки йода, вставить в носик чайника воронку, сделанную из картона, и вдыхать через нее ртом исходящий из отвара пар.

Чтобы усмирить при бронхите сильный кашель и успокоить нервы, нужно измельчить сухими и смешать поровну по объему траву пустырника, корень девясила и молодые побеги багульника, залить 1 ст.л. смеси 200 мл кипятка, настоять до охлаждения, процедить и выпить 0,5 стакана настоя. Пить его, постоянно готовя свежий, 3 раза в день перед едой.

Выздоровление при бронхите быстрее наступает, если параллельно с основным лечением укреплять иммунитет. Для этого 1 часть по объему личинок восковой моли заливают в посуде из темного стекла 10 частями спирта, настаивают 7-10 дней при комнатной температуре в темном месте, а затем принимают по 30 капель экстракта 3 раза в день за 15 минут до еды. Это же способствует нормализации артериального давления при гипертонии и разжижению крови.

Хочу уделить внимание и методу лечения бронхита медицинскими пиявками. Сначала приставляют по 1-2 пиявки на яремную ямку (углубление в нижней части передней поверхности шеи над яремной вырезкой грудины, ограниченное с боков грудино-ключично-сосцевидными мышцами) и копчик, а далее ставят их еще на солнечное сплетение, посредине грудинно-мечевидного соединения, справа пептидового треугольника и по боковым зонам ануса. Держат пиявки до тех пор, пока они не начнут увеличиваться. Затем к их ротовой части подносят ватку, смоченную в спирте, и пиявки отпадают.

С уважением — Виктория Викторовна Ганжа,

г. Полтава