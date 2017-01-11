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ПОРОХОМ ОБРАЗОВАНИЯ РЕШИЛ ВЫЖИГАТЬ: МЕТОД РАДИКАЛЬНЫЙ, НО И ЕГО НУЖНО ЗНАТЬ

11 Jan 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться опытом устра­нения бородавок.

Родился я в 1940 году, и вот, когда мне было 14 лет, на среднем пальце левой руки у меня появились бородавки. Располагались они, как патроны в обойме, вплотную друг к другу, перекрывая наружную сторону пальца от одной боковой стороны до другой. Всего было 5 бородавок.

Функционированию пальца они не мешали, тем не менее, эти образования меня не радовали. Вот и решил от них избавиться. Тут же отрезал полоску бумаги шириной 1 см, сделал из нее колечко такого размера, чтобы оно плотно облегало бородавки, зафиксировал его сверху на образованиях, а затем разрядил винтовочный патрон, засыпал колечко доверху порохом и поджег его. Пока порох горел, неприятных ощущений не было, а когда горение закончилось, выделившееся тепло проникло сквозь ткань бородавок, и мне пришлось 20-30 секунд пережить боль. Но это не страшно, главное — вскоре бородавки исчезли и больше никогда не появлялись. Конечно, я никого не призываю лечиться таким радикальным методом, но в том, что и его нужно знать, уверен.

 

С уважением — Н.Ф.Полищук,
г. Одесса
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12 Jan 2017
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