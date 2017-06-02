ИСЦЕЛЯЕТ МНОГО ВЕКОВ РАСТЕНИЕ БОЛИГОЛОВ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться действенными методами лечения некоторых болезней.

О целебных свойствах болиголова было известно много веков назад. И хоть это растение очень ядовито, его с успехом применяют при лечении многих заболеваний. Например, для быстрого заживления трофических язв, долго не заживающих ран надо несколько раз в день прикладывать к проблемным местам в виде компресса свежие листья растения, смазанные медом, и принимать на кончике чайной ложки перетертые в порошок высушенные листья болиголова. Выжатый из свежих листьев растения, сорванных в период цветения, и отстоянный сок принимают по 1 ст.л. несколько раз в день при столбняке, судорогах, кашле и коклюше. Тем же, кто страдает от воспалительных заболеваний дыхательных путей и туберкулеза легких, выздороветь поможет настойка болиголова. Ее нужно принимать по 10-20 капель 3 раза в день.

От постоянного головокружения можно избавиться, если смешать 1 горсть цветков боярышника и 0,5 горсти травы пустырника, залить смесь 1 л водки, настоять не менее 15 дней, затем по 1 дес.л. настойки разводить в 100-150 мл воды и пить этот раствор. Принимать его 1-2 раза в день.

Для укрепления иммунитета надо перетереть в порошок и смешать на кончике ножа гвоздику (пряность), цвет пижмы и полыни горькой, проглотить смесь и запить ее половиной стакана воды, в которой растворено 3-4 капли орехового сока. Принимать целебное средство 1-2 раза в день в течение 14 дней. Употребляемый сок нужно выдавливать из зеленой кожуры грецких орехов, собранных в период созревания плодов. Кожуру следует пропустить через мясорубку, выжать из полученной массы сок, развести его поровну по объему водкой, а потом им можно пользоваться.

При кожном зуде головы нужно намылить волосы хозяйственным мылом, через 3-4 минуты смыть мыло теплой водой, вновь намылить волосы и снова помыть. Зуд мгновенно исчезает.

Герпес на губах устраняется постоянным смазыванием высыпаний «Валокордином».

Если в области поджелудочной железы возникла боль, залейте стаканом кипятка щепотку сухой травы зверобоя, после остывания процедите и принимайте по 1-2 ст.л. настоя 3 раза в день в течение трех дней. Поджелудочная перестанет болеть.

Остановить развитие геморроя и простатита помогут травяные чаи. Главное — заваривать и пить их постоянно. На стакан чая берется по щепотке травы мать-и-мачехи и зверобоя, по 1/2 ч.л. ягод черной бузины, травы крапивы, веток вишни и виноградной лозы. Из каждого компонента чай готовится отдельно. Для приготовления напитка сырье заливают 200 мл кипятка, настаивают до охлаждения и процеживают. Пьют чаи поочередно.

С уважением — Анатолий Анастасьевич Катвалюк,

Николаевская обл.