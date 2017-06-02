﻿ ПРЕДЛАГАЮ ОТВЕТ НА ВОПРОС: «КАК УНЯТЬ РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ?» 02 Jun 2017 Здравствуй, «Бабушка»! Хочу подсказать, как можно остановить развитие рассеянного склероза. Тем, кто страдает от этого заболевания, поможет настойка мордовника. Надо 1 ст.л. очищенных, перетертых в порошок семян растения залить 100 мл 600 спирта, настоять 30 дней, а затем принимать настойку 1 раз в день за 30 минут до еды, растворяя в 30-50 мл воды. Первые 4 дня ее надо пить по 1 капле, с 5 по 10 день — по 2 капли, с 10 по 12 — по 3 капли, а начиная с 13 дня ежедневно увеличивать дозу на 1 каплю, доводя до 20-22 капель на прием. В такой дозе принимать настойку 2-3 недели, затем сделать на 2 недели перерыв, а после него повторить лечебный курс. Провести с перерывами 2-3 таких курса. После такого лечения состояние больного рассеянным склерозом значительно улучшается. Кроме этого, прием упомянутой выше настойки помогает восстановить зрение при дистрофии зрительного нерва, а также повышает иммунитет и избавляет от импотенции. Противопоказано это средство эпилептикам и гипертоникам. С уважением — Ирина Григорьевна Зубенко, Луганская обл.