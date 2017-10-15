ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗНИКНЕТ ВДРУГ БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА — ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ НЕДУГ

Здравствуй, «Бабушка»!

В своей очередной статье хочу уделить внимание болезни Альцгеймера — заболеванию головного мозга, при котором наблюдаются снижение умственных способностей, ослабление памяти, потеря здравого смысла и способности к общению.

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующий недуг, в процессе развития которого происходит тотальная дегенерация клеток мозга, особенно его левой височной области. При помощи некоторых медпрепаратов можно облегчить протекание заболевания, но полностью устранить его симптомы, к сожалению, нельзя.

Лечение более эффективно в начальной стадии, когда появляется умеренная депрессия. Остановить прогрессирование недуга помогает ежедневное введение внутримышечно по 1 мл витамина В1 и по 1,5 мл витамина В12. Внутривенно вводят 5 мл 20% раствора «Пирацетама». Все три инъекции делать одна за другой. Курс лечения — 2 недели.

Риск развития болезни Альцгеймера снижает употребление витаминов В3(не менее 10 мг в день) и Е (от 400 до 800 международных единиц в день). Еще рекомендую влить в стеклянную банку 50 мл подсолнечного нерафинированного масла и 40 мл водки, закрыть посуду крышкой, тщательно в течение 2 минут потрясти, быстро слить смесь в стакан, глубоко выдохнуть и как можно быстрее выпить приготовленное лекарство. Принимать его, постоянно готовя скежее, 3 раза в день минимум чем через 2 часа после еды. Соблюдать между приемами равные промежутки времени. После употребления смеси масла и водки 15 минут ничего не есть и не пить. Можно только прополоскать рот водой и тут же ее выплюнуть. И так 10 дней. Сделать пятидневный перерыв, а затем повторить лечебный курс. Вновь 5 дней отдохнуть, 10 дней попринимать смесь, сделать перерыв на 2 недели и опять повторить десятидневный курс лечения. Таким образом масло с водкой принимать год, два, а то и более — до стабильного улучшения состояния здоровья. Кроме этой смеси, надо употреблять утром натощак и в обед за час до еды, а также вечером через 2 часа после ужина 3% перекись водорода. Начать прием с 3 капель на столовую ложку воды. Ежедневно разовую дозу увеличивать на 1 каплю, довести ее до 10 капель за раз, а затем каждый день уменьшать по капле, пока вновь не вернетесь к 3 каплям на прием.

Еще нужно регулярно обтирать тело уксусом. Он, всасываясь через кожу, восполняет недостаток в организме кислоты. Для повышения уровня вырабатываемых гормонов надо принимать квас из еловых иголок. Свежими еловыми веточками с иголками, порезанными на кусочки по 6 см, наполняют трехлитровую банку, заливают ее доверху родниковой водой, добавляют полстакана сахара, 1 ч.л. сметаны, настаивают 2 недели, завязав горлышко банки в 3 слоя марлей, и принимают по полстакана кваса 3 раза в день за 30 минут до еды в течение месяца.

Для стимуляции активности гипота­ламо-гипофизарной системы (объединение структур гипофиза и гипоталамуса, выполняющее функции как нервной системы, так и эндокринной) измельчают и смешивают поровну по объему траву полыни, корни аира, девясила, одуванчика и цикория, заливают вечером в термосе 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настаивают ночь, а утром процеживают и пьют по 1/3 стакана 3 раза в день через час после еды.

Чтобы устранить при болезни Альцгеймера вирусный фактор, нужно смешать поровну по объему, предварительно измельчив, кукурузные рыльца, траву кипрея, мелиссы, мяты и шалфея, залить 4 ст.л. смеси вечером в термосе 1 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 1/2 стакана настоя 2 раза в день через час после еды.

Противостоять депрессии, сопровождающей болезнь Альцгеймера, помогут травы вереск и зверобой. Их нужно заваривать, как чай, и пить по стакану не менее 3 раз в день.

Укрепить иммунитет позволят аптечная настойка элеутерококка и настойки левзеи и арники. Чтобы приготовить две последние, 1 часть по объему измельченной травы заливают 10 частями водки и настаивают 7-10 дней. Настойку левзеи принимают по 60 капель утром и днем перед едой, а настойку арники — по 20 капель 3 раза в день после еды.

Вероятность развития болезни Альцгеймера снижается в несколько раз, если регулярно есть грибы, яйца, творог, овощи, фрукты, рыбу, борщи и супы, приготовленные из квашеных овощей на мясном бульоне, сало с чесноком и пить ежедневно хотя бы по 250 мл свежевыжатых фруктовых и овощных соков. Есть хлеб, испеченный только из зерновой муки. Обязательно сократить употребление мяса и продуктов с высоким содержанием холестерина, заменив их курицей и рыбой. Ни в коем случае не курить и не употреблять напитки, содержащие хотя бы малый процент алкоголя.

Позволяет остановить развитие недуга длительный прием «Ибупрофена», «Напроксена», других аналогичных нестероидных противовоспалительных средств, но, к сожалению, это может привести к язве желудка и нарушить работу почек.

Благотворно влияет на кровообращение, улучшает память аптечный экстракт гинкго-билоба. Его принимают по 120-240 мл в день. В народной медицине для улучшения памяти используют эфирно-масличные растения. Надо измельчить сухими и смешать по 1 ст.л. корневищ аира, травы мелиссы, золототысячника и розмарина, залить смесь вечером 0,5 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 1/3 стакана настоя 3 раза в день за 15-20 минут до еды.

Постоянно нужно бороться со слабоумием. В этом способствует настой боярышника. Надо 2 ст.л. измельченных цветков растения залить 0,5 л кипятка, через 20 минут процедить и пить горячим по 2/3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Постоянно готовить свежий настой.

Как общеукрепляющее средство принимают настой смеси корней борщевика рассеченного и валерианы, взятых поровну по объему. Нужно 4 ст.л. сырья залить 1 л кипятка, настоять 12 часов, процедить и пить по 1/2 стакана настоя 3 раза в день перед едой.

Нередко при болезни Альцгеймера беспокоят головная боль и головокружение. В этом случае надо измельчить и смешать поровну по объему траву астрагала шерстистоцветкового, барвинка малого и вероники лекарственной, залить вечером 5 ст.л. смеси 1 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 1/2 стакана настоя 3 раза в день перед едой. Можно добавлять по вкусу мед.

Часто заболевание сопровождается атеросклерозом и гипертонией. С ними справится настой листьев омелы белой и почечного чая, смешанных поровну по объему. Нужно 4 ст.л. измельченной смеси настоять в 1 л кипятка до охлаждения, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой. При этом включить в повседневный рацион баклажаны и грецкие орехи. При гипотонии принимать 3 раза в день на кончике ножа маточное молочко. Его кладут под язык и держат до растворения.

Этот травяной настой поможет при обмороке. Надо перетереть сухими в порошок и смешать поровну по объему траву душицы, лаванды и портулака, залить 4 ст.л. порошка 1 л кипятка, настоять 3 часа, процедить и пить по 1/3 стакана настоя 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Кроме этого, втирать в конечности масло, приготовленное на основе лаврового листа (3 ст.л. листьев, перетертых в порошок, прокипятить 5-10 минут в 0,5 л подсолнечного нерафинированного масла и настоять 2 суток в тепле). Каждый раз перед применением масло доводить до кипения.

Частое явление при болезни Альцгеймера — судороги. Чтобы от них избавиться, надо измельчить и смешать поровну по объему корни лапчатки гусиной и траву болиголова, прокипятить вечером 4 ст.л. смеси 7-8 минут в 1 л воды, настоять ночь, а утром процедить и пить по 0,5 стакана отвара 3 раза в день. Параллельно принимать ножные ванны с отваром папоротника (5 ст.л. измельченных сухих корневищ растения прокипятить 2 часа на слабом огне в 5 л воды).

При мышечной дистрофии, нарушениях функций нервной системы принимать 2 раза в день перед едой по 30 капель 2% настойки на 400 водке плодов мордовника. Каждый раз растворять ее в 2 ст.л. воды.

Советую не забывать и о лечении спокойствием. Душевного покоя можно достичь, прибегнув к медитации или читая Библию.

Обязательно вести здоровый образ жизни. Чтобы поддерживать мозг в активном состоянии, нужно побольше читать, играть на музыкальном инструменте, изучать компьютер, решать головоломки — в общем, выполнять все, что заставляет работать мозг. Хотя бы 3-4 раза в неделю совершать на свежем воздухе двадцатиминутные пешие прогулки.

Восстанавливают работу мозга дыхательные упражнения и растяжки. Проще всего выпрямить спину, сделать медленный вдох, слегка изогнувшись при этом назад, затем, постепенно сгибая спину, медленно выдохнуть. Выполнять упражнение в таком ритме, который заставляет немного напрягаться. Его можно делать сидя на стуле или на полу. Эффективны занятия йогой.

Развитию болезни Альцгеймера препятствует корица, но, если принимать ее в больших дозах, можно навредить печени. Поэтому принимать корицу нужно не более чем по 10 г в сутки.

Негативно влияют на болезнь Альцгеймера виноградные косточки, поэтому, употребляя виноград, проглатывайте их, а не выплевывайте. Еще хорошо стимулирует мозг натуральный кофе.

Устранению расстройств, связанных с болезнью Альцгеймера, способствует черная смородина. Полезно ежедневно съедать по 20-25 ее плодов. Противопоказанно их употребление при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Можно 100 г ягод черной смородины залить 1 л кипятка, настоять 1,5 часа под крышкой, процедить и пить по стакану настоя 3 раза в день.

Используют черную смородину и для профилактики атеросклероза. Если нет диабета, можно 1 часть по объему ее ягод перетереть с 2 частями сахара и принимать по 2 ст.л. смеси, запивая небольшим количеством воды, 2 раза в день.

Чтобы мозг работал в максимально благоприятных условиях, нужно предотвратить возникновение инсульта и тем самым снизить риск болезни Альцгеймера. С этой целью надо периодически, хотя бы 3 раза в неделю в течение трех недель, принимать ежедневно в микродозах «Аспирин». Но перед его употреблением, особенно если вы страдаете от каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта, обязательно посоветуйтесь с врачом, так как «Аспирин» раздражает слизистую желудка.

Во многом успех лечения болезни Альцгеймера зависит от своевременной диагностики заболевания: чем раньше это сделаете, тем лучше, поэтому чаще сдавайте анализы. Так что никогда не теряйте надежды на исцеление, будьте терпеливы, настойчивы, и болезнь Альц­геймера вас не одолеет.

С уважением — Вячеслав Владимирович Варнавский,

г. Киев