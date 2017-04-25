ТЕМ, КОМУ НОЧЬЮ НЕ СПИТСЯ, ОПЫТ СОСЕДКИ СГОДИТСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как от бессонницы страдает много людей, хочу рассказать, как эту проблему решила моя соседка.

С недавнего времени она стала замечать, что ей трудно уснуть — может лечь спать в 23.00, а то и позже, но сон, бывает, несколько часов не приходит, из-за чего утром соседка чувствовала себя разбитой и весь день могла проходить с головной болью.

Устав мучиться от бессонницы, женщина начала искать безмедикаментозные способы ее преодоления. И в первую очередь она перестала на ночь наедаться и пить перед сном чай, кофе или другие тонизирующие напитки. Если же слишком хотелось есть, то выпивала стакан кефира или съедала немного фруктов.

Еще для нормализации сна соседка принимала травяной настой. Она измельчала сухими и смешивала поровну по объему траву мяты, душицы и кипрея, заливала вечером перед сном 1 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настаивала, укутав, полчаса, процеживала и выпивала 0,5-1 стакан настоя. Кроме этого, в течение дня женщина пила зеленый чай, добавляя в каждый стакан щепотку мяты. Этот напиток успокаивает нервную систему, а также усмиряет головную боль. Помог ей одолеть бессонницу и систематический прием настоя и отвара валерианы. Для приготовления настоя нужно 1 ст.л. измельченного корня растения залить стаканом холодной воды, настоять 8 часов и процедить. Чтобы приготовить отвар, надо 1 ст.л. измельченного валерианового корня залить стаканом кипятка, прокипятить 15 минут на водяной бане, настоять 10 минут и процедить. И настой, и отвар принимают по 1 ст.л. 3 раза в день.

Перед сном соседка перестала смотреть телевизор, а вместо этого начала слушать успокаивающую музыку. Один раз в неделю она принимала вечером теплую ванну с мыльной пеной и солью. Увлекаться такими ваннами не стоит, так как, привыкнув к ним, вы не будете ощущать их успокоительную силу.

При употреблении настоев тоже нужно строго придерживаться дозировки, так как передозировка может спровоцировать чувство общей усталости, разбитости, тошноту, рвоту, боль в животе, а также головную боль.

Чтобы создать в спальне ночную атмосферу, женщина еще поменяла в спальне шторы, заменив светлые на более темные. Сейчас у нее нет никаких проблем, связанных со сном.

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.