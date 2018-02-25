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СОН ВОЗМОЖНО ВОЗВРАТИТЬ, ЕСЛИ ЧАЙ С МЕЛИССОЙ ПИТЬ

25 Feb 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться опытом ус­ми­рения бессонницы.

Уже давно была наслышана от своей мамы о чудодейственных свойствах мелиссы. Знала, что это растение способствует укреплению иммунитета и сердечной мышцы, а вот в этот дачный сезон неожиданно для себя открыла новое свойство мелиссы.

Поселившись на даче раньше обычного, стала постоянно срывать только что появившиеся листики растения, заваривать их, как чай, и пить этот ароматный напиток. Пила его по несколько стаканов в день, и вскоре с приятным удивлением заметила, что от бессонницы, мучившей меня годами, не осталось и следа. Мой сон полностью нормализовался, сплю теперь по 7-8 часов ночью, пару часиков днем и чувствую себя прекрасно.

Вот какая чудесная трава — мелисса. Пейте с ней чай, и сон к вам возвратится. Заготавливать мелиссу надо в августе, когда она отцветет.

С уважением — Н.Г.Глот,
г. Киев
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25 Feb 2018
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