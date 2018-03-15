ДУШ ШАРКО ПЕРЕД СНОМ ПРИНИМАЙТЕ И ОТ БЕССОННИЦЫ НЕ СТРАДАЙТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу подсказать, как можно справиться с бессонницей, псориазом и гломерулонефритом.

Добиться крепкого, здорового сна поможет принятие каждый вечер перед сном душа Шарко. Сильный напор воды нужно направлять от спины до колен, поочередно меняя ноги, потом — от колена до ступни. И так повторять до тех пор, пока в ногах не почувствуете легкую усталость. После этого, уверяю, бессонница не побеспокоит.

Очищению тела от псориаза способствует травяной сбор. Нужно измельчить и смешать 75 г корней девясила, по 100 г корней лопуха, пиона уклоняющегося, цикория и репешка, залить вечером 3 ст.л. смеси в эмалированной кастрюле 3 стаканами холодной воды, настоять ночь, а утром довести на слабом огне до кипения, прокипятить 30 минут под крышкой, процедить, разделить отвар на 3 равных порции и пить по одной 3 раза в день за 1 час до еды. Ежедневно готовить свежий. Кроме этого, нужно поместить в эмалированную посуду 200 г сливочного масла, 10 г измельченного прополиса, прокипятить 10-15 минут на слабом огне, процедить через несколько слоев марли и регулярно втирать мазь в проблемные места. Хранить ее в холодном месте.

Гломерулонефрит отступит, если смешать по объему, предварительно измельчив, по 1 части корней аира и плодов шиповника, по 2 части коры дуба, травы чабреца, семян льна и листьев мяты перечной, по 3 части листьев брусники, почечного чая и цветков календулы, 4 части травы спорыша, 5 частей травы зверобоя и 6 частей травы сушеницы болотной, залить 2-3 ст.л. смеси 500 мл кипящей воды, настоять 6 часов, процедить и выпить настой теплым равными порциями за 3 раза в течение дня. Пить за 30 минут до еды. Каждый день готовить свежий.

С уважением — Л.С.Куценко,

г. Кривой Рог