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РЕЦЕПТЫ НАРОДНЫЕ У МЕНЯ НАЙДУТСЯ, КОТОРЫЕ С ДЕЛАМИ МУЖСКИМИ РАЗБЕРУТСЯ

26 Jul 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться рецептами лечения импотенции и мужского бесплодия.

Избавиться от импотенции и возвратить мужскую силу поможет морковный сок, смешанный поровну по объему с натуральным медом и домашними сливками. Принимать смесь по 1 ст.л. 4-5 раз в день за 15 минут до еды. Еще можно залить стаканом кипятка 1 ст.л. измельченного до кашицы репчатого лука, настоять 45 минут при комнатной температуре, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 2-3 раза в день за 20 минут до еды. И так каждый день. Вскоре потенция возвратится. Употребление данного настоя также способствует усмирению простатита.

Для устранения мужского бесплодия надо залить 200 мл кипятка 1 ст.л. травы спорыша, настоять под крышкой до охлаждения, процедить и пить по 100 мл настоя 2-3 раза в день перед едой в течение 4-5 месяцев. Постоянно готовить свежее целебное средство. Можно готовить и пить чай с кориандром.

С уважением — читатель «Бабушки»,
Ивано-Франковская обл.
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