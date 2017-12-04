ПО БЕСПЛОДИЮ НАНОСИТ УДАР ГОРЕЧАВКИ КРЕСТОВИДНОЙ ОТВАР

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь спешу поделиться своими знаниями и опытом.

При бесплодии надо 2 ч.л. сухих измельченных корней и корневищ горечавки крестовидной залить 3 стаканами кипятка, прокипятить 10 минут на слабом огне, процедить и пить по 0,5 стакана отвара 3 раза в день за 30 минут до еды. И так ежедневно. Вскоре наступит долгожданная беременность.

Глисты выйдут, если измельчить и смешать поровну по объему траву золототысячника малого и полыни горькой, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, после остывания процедить и пить по 1/2 стакана настоя утром и вечером перед едой. Употреблять его, ежедневно готовя свежий, в течение 8 дней. После этого нужно смешать сухими поровну по объему, предварительно измельчив, ягоды черники, цветки пижмы и корни девясила, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 6 часов, процедить и пить по 1/4 стакана настоя, запивая его водой, 1 раз в день перед едой. И так 3-4 дня. Лечение проводить одновременно всем членам семьи.

Чтобы очистить печень, капните утром на кусочек сахара-рафинада 5 капель аптечного скипидара и съешьте его натощак.

Лицо разгладится от морщин, если нанести на него, предварительно очистив, слой квашеной капусты и полежать 10-15 минут. Смыть маску теплой, затем холодной водой и нанести на лицо питательный крем. Эта маска подходит для любого типа кожи.

С уважением — Юлия Сергеевна Батурина,

г. Днепр