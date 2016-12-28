СИНЮХЕ ДОВЕРИТЬСЯ РЕШИЛ И АСТМУ ВСКОРЕ ПОБЕДИЛ

Здравст­вуй, дорогая «Бабушка»!

Хочу поделиться опытом лечения бронхиальной астмы.

В детстве я часто страдал от воспаления легких и бронхита, в связи с чем несколько раз в году приходилось лежать в больнице. Со временем это все привело к тому, что у меня развилась бронхиальная астма и моим постоянным спутником стал аэрозольный баллончик «Астмопент». Долго лечился, старательно выполняя все советы лечащего врача, но состояние моего здоровья улучшалось лишь на некоторое время, а потом болезнь вновь о себе заявляла. Так длилось до тех пор, пока я случайно не узнал, как один человек избавился от астмы корнем синюхи голубой. Хотя мне с трудом верилось в такое исцеление, но все же я решил испробовать данное средство.

Узнав рецепт, приступил к лечению. Ежедневно заливал в термосе стаканом кипятка 1 ст.л. измельченного корня синюхи (он должен быть от растения, которому не меньше двух лет), настаивал 1,5 часа, процеживал, доводил настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и принимал по 2-3 ст.л. 3 раза в день через полчаса после еды, а также на ночь. Лечился долго, около 6 месяцев, но совсем об этом не жалею, так как результат превзошел все мои ожидания — астма была полностью побеждена! Для этого мне потребовалось не менее 1 кг корня синюхи голубой.

Советую всем, кто страдает от бронхиальной астмы, применить это средство для исцеления. Уверяю, что вы об этом не пожалеете.

С уважением — Станислав Николаевич Огир,

Полтавская обл.