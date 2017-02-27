ОТ АСТМЫ НАЙДЕТСЯ СПАСЕНИЕ: ВОТ ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как от астмы страдают многие, хочу предложить этим людям рецепт средства, надежно усмиряющего этот коварный недуг.

Для лечения понадобится фарфоровый заварочный чайник, натуральный засахаренный мед, любая минеральная вода и шланг длиной 30-40 см, диаметром как от кружки Эсмарха. В чайник нужно положить 1 ст.л. меда, залить его до основания носика минеральной водой, поставить на огонь, довести до кипения, затем убавить огонь до минимума, вставить в носик чайника шланг, на второй конец шланга надеть сделанную из белой бумаги воронку, прикрывающую нос и рот, и вдыхать через нее выходящие из чайника пары. Выполнять ингаляцию до полного выкипания в чайнике медового раствора. Процедуру проводить ежедневно перед сном. После нее лицо не умывать, а только вытереть насухо и лечь затем в постель. Курс лечения — 45 дней. Облегчение наступит уже на пятые сутки, но лечение нужно довести до конца.

Сухой лающий кашель исчезнет, если положить под язык 1 ч.л. засахаренного меда и рассосать его, глотая слюну.

Будьте здоровы и дышите легко!



С уважением — Н.С.Швец,

г. Запорожье