НЕСМОТРЯ НА ТЯЖЕСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ, МОЖНО ПРИ АСТМЕ ОБЛЕГЧИТЬ СТРАДАНИЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Свою очередную статью посвящаю такому тяжелому заболеванию дыхательных путей, как бронхиальная астма.

Согласно статистике, страдает от этого недуга до 10% населения планеты. Причины возникновения бронхиальной астмы самые различные — это наследственность, курение, частые простудные заболевания, вредные условия труда, экологические факторы, затяжные психотравмы, и т.д., и т.п. Характеризуется болезнь внезапно наступающими приступами.

Лечение заключается в остановке приступа и предупреждении повторных приступов. Унять приступ в большинстве случаев удается дыхательной гимнастикой по системе Бутейко. В ее основе лежит лечение некоторых болезней постепенным уменьшением глубины дыхания до физиологической нормы.

Уже 8-10 правильно проведенных сеансов позволяют этого достичь и получить облегчение при астме, гипертонии, стенокардии и тахикардии.

Поставьте перед собой часы с секундомером, сделайте полный выдох и задержите дыхание. Если вы почувствуете малейшее желание вдохнуть, вдохните и посмотрите на секундомер. Это и есть время контрольной паузы. И если оно не превышает 10-12 секунд, значит, баланс углекислого газа и кислорода у вас нарушен. Однако запомните, что задержка дыхания нужна только для контроля, но ни в коем случае не для лечения. Поэтому такое измерение необходимо делать не более 1 раза в неделю. Ваша задача — добиться состояния, при котором контрольная пауза достигнет 20 и более секунд. Это и будет сигналом к выздоровлению. Для ликвидации глубокого дыхания необходимо регулярно выполнять дыхательные упражнения.

Примите удобную позу, нужную осанку и сначала подтяните, а потом полностью расслабьте живот, не ме­няя при этом осанки. Поднимите зрачки вверх, не поднимая головы, а губы сложите трубочкой, слегка надув. На­учитесь дышать легко, беззвучно, до­бившись того, чтобы выдох заканчи­вался как можно выше живота, а потом следовал такой же тихий вдох. И постарайтесь уже с первого упражнения дышать только носом.

Выполнять гимнастику по 15-20 минут несколько раз в день, а также обяза­тель­но утром и перед сном. Вна­чале научитесь делать ее сидя, затем лежа и, наконец, в движении.

Больному это сделать намного труднее. Ему нельзя также исключать лекарства, используемые для усмире­ния астмы или гипертонии, пока систе­мой таких тренировок не удастся снять приступ. В период обострения забо­левания больным необходимо вставать как можно раньше, спать меньше и начинать день с дыхательного упражнения.

Сначала не все будет получаться, но вы обязательно добьетесь цели. Для облегчения дыхания крепче сожмите зубы, можете закрыть глаза. Путем изменения дозы гормона найдите ми­ни­мальную, при которой проявля­ют­ся симптомы болезни, которые по­том устраняются методом лик­ви­­да­­ции глубокого дыхания. Спать нужно на животе, чтобы давлением на грудную клетку и стенки живота уменьшить дыхание. Тяжелым больным, пока не уменьшится дыхание, спать полулежа. Если удается снять приступ не более чем за 10 минут, значит, вы находитесь на пути к излечению. При полной нормализации дыхания контрольная пауза увеличивается до 20-30 секунд, а пульс уменьшается до 50 ударов в минуту.

Дыхательные упражнения необходимо сочетать с профилактикой заболевания. Хорошо зарекомендовала себя в этом случае настойка эхинацеи пурпур­ной (принимать по 15 капель за 15 минут до еды) и витаминная терапия (витамин А принимать по 3 мг в день, а витамины группы В — по 0,003 г). И так на протяжении всего курса лечения.

Выполнять дыхательную гимнастику по Бутейко не менее 10 дней в месяц. За год провести 2 таких курса лечения. Параллельно применять для исцеления средства фитотерапии.

Эффективно измельчить и смешать по объему 1 часть плодов шиповника, 2 части хвои сосны, плодов аниса и травы горицвета, 6 частей травы полевого хвоща, листьев мяты перечной и крапивы двудомной, залить вечером 5 ст.л. смеси в термосе 1 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 1/3 стакана настоя 3 раза в день после еды. Если нет диабета, через 2 недели, кроме этого, принимать отвар лука с сахаром и медом. Надо 0,5 кг очищенного, пропущенного через мясорубку репчатого лука смешать с 0,5 стакана сахара, 1 ст.л. меда, залить смесь 1 л воды, довести до кипения, проварить 3 часа на слабом огне, процедить и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день незадолго до еды.

Облегчает протекание астмы яснотка. Надо 4 ст.л. сухих цветков растения залить вечером 1 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по стакану настоя 3 раза в день.

Помогает одолеть астму бедренец камнеломковый. Нужно 3 ст.л. высушеного, измельченного корня растения залить в термосе 1,5 л кипятка, выдержать 8-10 часов, процедить и пить по полстакана настоя 4 раза в день. Можно использовать в лечении настойку бедренца. Надо 1 часть по объему сухих измельченных корней залить 2 частями водки, настоять 3 недели и принимать по 1 ч.л. настойки, растворяя ее в стакане воды, 3 раза в день.

Используют при лечении астмы белену. Ее листья заготавливают до восхода солнца, в начале цветения растения, ближе к полнолунию. Сушат в темном месте. Потом 2 ст.л. листьев заливают стаканом водки, настаивают 2 недели в темноте и принимают по 1-2 капли настойки (не более!), растворяя в 1 ст.л. воды, не чаще 3 раз в день.

Способствует выздоровлению репа. Ее измельчают на терке, выжимают через марлю сок, кипятят его 15 минут на слабом огне, а затем пьют по 1/3 стакана 4 раза в день в течение месяца.

Если астма сопровождается кашлем, надо измельчить и смешать 6 ст.л. травы багульника, 4 ст.л. листьев крапивы жгучей, залить смесь 2 л кипятка, выдержать 30 минут на слабом огне на кипящей водяной бане, после остывания процедить и пить по полстакана настоя 6 раз в день в течение 3 недель. Постоянно готовить свежий. После 10 дней перерыва можно добавить в смесь 1 ст.л. листьев фиалки трехцветной, по 0,5 ч.л. травы эфедры и корня валерианы, затем по 1 ст.л. этой смеси заваривать стаканом кипятка, настаивать до охлаждения, процеживать и пить по полстакана настоя 6 раз в день в течение 24 дней. Во время перерыва между приемами настоев смесей употреблять настой корня копытня (0,5 ст.л. измельченного сырья залить стаканом кипятка, выдержать полчаса на кипящей водяной бане, процедить и принимать по 1 ст.л. 5 раз в день, дети — по 2 ч.л.). Обязательно принимать 4 раза в день по 0,5 ч.л. перетертого в порошок корня солодки. Запивать его настоем смеси багульника и крапивы. Если астма аллергического характера, то добавлять в смесь по 1 ст.л. травы медуницы и череды. Со второго курса лечения принимать 3 раза в день по 1 ч.л. свежевыжатого сока дурнишника, а перед сном выпивать стакан крепкого настоя травы душицы.

Можно измельчить сухими и смешать по 1 ст.л. корней пырея, травы иссопа, багульника и полыни обыкновенной, залить смесь в термосе 1 л кипятка, через 6 часов процедить и пить настой теплым по полстакана 4 раза в день перед едой. Кроме этого, после обеда и на ночь принимать с 1 ст.л. воды по 3 капли настойки цветков конопли. Надо осторожно, чтоб не осыпалась пыльца, сорвать цветущие верхушки растения, залить их водкой так, чтобы они были погружены в алкоголь на толщину пальца, настоять в темном теплом месте не менее семи дней, а затем можно настойку принимать.

Если астма сопровождается аллергическим синуситом, для его усмирения надо измельчить и смешать 20 ст.л. травы чабреца, по 5 ст.л. корня солодки и листьев фиалки трехцветной, залить 2 ст.л. смеси стаканом кипящей воды, выдержать 15 минут на водяной бане, после остывания процедить, довести настой кипяченой водой до первичного объема жидкости и пить по 50 мл (дети — до 2 ст.л.) 4 раза в день перед едой в течение двух недель.

К сожалению, астматики часто страдают от гриппа и бронхита. Чтобы остановить их развитие, надо залить 0,5 стакана воды 2 ст.л. измельченных ягод калины, добавить 1 ст.л. меда, довести до кипения, проварить несколько минут на слабом огне, процедить и принимать каждые 2 часа по 2 ст.л. приготовленного отвара. Астматикам, склонным к гипертонии, употреблять не менее 5 раз в день для нормализации давления по 2 ст.л. свежевыжатого из ягод калины сока.

Уменьшает кашель, улучшает отхаркивание и облегчает дыхание при астме настой буквицы. Надо 1-2 ст.л. (детям — 1 ч.л.) сухой измельченной травы залить 1,5 стакана (детям 0,5 стакана) кипятка, выдержать 3 часа под крышкой в теплом месте, процедить и пить по полстакана (детям — по 2 ст.л.) настоя 3 раза в день перед едой.

Кроме этого, пить настой котовника. Для его приготовления 1 ст.л. травы заливают стаканом кипятка, настаивают 3 часа в тепле и процеживают. Принимают по 2 ст.л. 4 раза в день за 20 минут до еды (детям 1 ч.л. травы котовника настаивают в 0,5 стакана кипятка и дают по 1 ст.л. настоя).

Настой синяка способствует отхаркиванию мокроты при кашле, астме, бронхите, успокаивает нервы, устраняет спазмы и судороги. Надо 1 ст.л. высушенной травы (детям — 1 ч.л.) настоять 3 часа в стакане кипятка (детям — в 100 мл), процедить и принимать по 1 ст.л. (дети — от 2 ч.л. до 1 дес.л.) 3 раза в день.

Очень хорошо проявляет себя при бронхиальной астме отвар синеголовника. Он обладает сильным отхаркивающим действием, а также способствует усмирению ряда нервных заболеваний, в том числе эпилепсии, устраняет судороги и сердечную отечность. Надо 1 ст.л. измельченной травы залить стаканом воды, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, процедить и принимать по 2 ст.л. отвара 4 раза в день перед едой.

Лечат бронхиальную астму и сиренью обыкновенной. Нужно залить в термосе стаканом кипятка 1 ч.л. высушенных в тени почек, собранных весной при набухании, настоять 4 часа, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 4 раза в день за 20 минут до еды в течение 5 недель. После месячного перерыва лечебный курс при необходимости повторить.

Прекрасным целебным действием обладает отвар корней лесной малины. Нужно 3 ст.л. измельченного сырья залить 0,5 л воды, довести до кипения, проварить 30 минут на слабом огне, процедить, довести холодной кипяченой водой до первоначального объема жидкости и пить по полстакана отвара 3 раза в день за 20 минут до еды до прекращения приступов. Сделать перерыв на 3 дня, а затем еще 2 недели попить отвар. Если астма сопровождается бронхитом с кашлем, пить его 6 раз в день, постепенно перейдя к трехразовому употреблению отвара.

Приостанавливает приступ астмы настойка имбиря. Надо 200 г перетертого в порошок корня растения залить 0,5 л спирта, настоять 3 недели, периодически взбалтывая, процедить и принимать по 1 ч.л., растворяя в 30 мл воды, 2 раза в день после еды. Также останавливает приступ астмы употребление ячменного кофе с кусочками льда, чая, приготовленного из исландского мха, лаванды и бергамота, а также жевание индийского лука. При начинающемся приступе можно растереть на ладони несколько капель пихтового масла и несколько раз вдохнуть его аромат. Полезно носить медальон, наполненный маслом пихты.

Чтобы лечение было успешным, обязательно нужно определить аллерген, провоцирующий приступ астмы, и, по возможности, избавиться от него.

Полезно регулярно есть хрен. Надо 150 г свежего измельченного корня хрена смешать со свежевыжатым соком 2-3 лимонов и принимать по 1/2 ч.л. смеси утром и в обед после еды. Ничем не запивать.

Издавна в народе лечат астму алоэ, вином «Кагор» и медом. Надо 250 г измельченных листьев трех-, пятилетнего алоэ (перед срезанием листьев растение 5 дней не поливать) залить в стеклянной банке 0,5 л вина «Кагор», добавить 350 г меда, тщательно перемешать, настоять 2 недели в прохладном месте, затем процедить, жмых отжать и первые 2 дня принимать 3 раза в день по 1 ст.л. настойки, а затем — по 1 ч.л. до ее окончания.

Вообще диета должна быть достаточно калорийной, основанной только на натуральных продуктах. Полезны кефир, простокваша, творог, свекла, спаржа, морковь, кабачки, белокочанная и цветная капуста. Следует ограничить употребление картофеля, круп, кроме гречневой, мучных и кондитерских изделий. Нежирное мясо и рыбу рекомендуется есть отварными 1-2 раза в неделю. Рекомендую употреблять перепелиные яйца. Это способствует поддержанию нужного уровня сахара в крови.

Из физических методов лечения лучше всего подходит облучение ртутно-кварцевой лампой. Защитят от бронхиальной астмы посильные занятия физкультурой, плавание, надувание воздушных шаров, регулярные прогулки в любую погоду на свежем воздухе. Полезен и лечебный массаж. Рекомендуется самому себе разминать грудную клетку, ключицы, шею и горло. Так можно остановить приступ.

И самое главное — упорство и терпение. Проявив их, вы обязательно победите бронхиальную астму. Удачи.

С уважением — Вячеслав Владимирович Варнавский,

г. Киев