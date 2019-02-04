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«КАГОР», АЛОЭ, МЁД — АСТМА ПРОЧЬ УЙДЁТ

04 Feb 2019  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться эффективным средством усмирения астмы.

Для приготовления лекарства требуется 2 части по объему вина «Кагор», по 1 части меда и листьев трех-, пятилетнего алоэ. Перед срезанием листьев растение 2 недели не поливать. Срезанные листья не мыть, а протереть от пыли, мелко порезать, поместить в стеклянную банку, залить «Кагором», медом, тщательно перемешать и оставить смесь на 9 дней в прохладном месте. После этого процедить, жмых отжать и принимать настойку по 1 ст.л. 3 раза в день. Хранить ее в холодильнике. Вскоре астма перестанет беспокоить.

С уважением — Л.С.Куценко,

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