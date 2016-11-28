ЛУКА И КЕРОСИНА УСТРАШИТСЯ АНГИНА

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться действенными методами устранения ангины и укрепления сердечной мышцы.

Ангина отступит, если репчатый лук измельчить и вдыхать носом и ртом его фитонциды. Кроме этого, надо полоскать горло очищенным керосином. Выполнять процедуры как можно чаще.

Сердечная мышца укрепится и боль в сердце не будет возникать, если голубую глину развести водой так, чтобы она была не слишком густая, выложить глину слоем в 1 см на марлю, прикрыть сверху другой марлей и наложить компресс на 1-1,5 часа на грудную клетку. И так 2 раза в день. Каждые 3-4 дня делать перерыв.

С уважением — Валерий Александрович Иванов,

Винницкая обл.