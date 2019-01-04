«ПРЕЛЕСТИ» АНЕМИИ НА СЕБЕ ИСПЫТАЛА, ДА И МОЯ ДОЧЬ В ДЕТСТВЕ ОТ НЕЁ СТРАДАЛА...

Здравствуй, «Бабушка»!

В молодости я была очень болезненной и настолько бледной, что все говорили: «Ты белая, как молоко». Через какое-то время я стала замечать, что у меня начали выпадать волосы и ломаться ногти, а стоило мне резко подняться, как перед глазами появлялись мелькающие звездочки. Немного позже ко всему этому добавились шум в ушах и трещины губ. В то время мы жили в селе, и я обратилась за помощью к сельскому фельдшеру. Она меня осмотрела и выписала направление в райбольницу на анализы. По их результатам я и узнала, что у меня анемия (малокровие)...

Об этом свидетельствовали и все перечисленные выше симптомы, а еще анемия проявляется хронической усталостью, ухудшением памяти, концентрации внимания и беспричинной раздражительностью.

Когда моей дочери исполнилось 8 лет, у нее тоже обнаружили малокровие. У нее болезнь спровоцировала депрессию, нарушение сна, работы мышц и координации движений. Развитие у девочки анемии было наследственным, так как я страдала от малокровия во время беременности и в связи с этим долго лежала в больнице на сохранении.

Часто причиной малокровия является потеря крови при хирургическом вмешательстве, менструации, травме, нарушении гемостаза, внематочной беременности, заболеваниях легких и других недугах с кровотечением. О потере крови свидетельствуют усиленное сердцебиение, одышка, резкое снижение артериального и венозного давления, бледность кожи и слизистых оболочек. Ощутимый признак внутреннего кровотечения — внезапная сухость во рту.

Мегалобластные анемии — большая группа приобретенных и наследственных заболеваний, связанных с нарушением синтеза ДНК и РНК. Эти формы анемии составляют 9-10% от всех анемий. Наиболее частой причиной мегалобластных анемий является дефицит в организме витамина В12 или фолиевой кислоты. Другими причинами являются употребление лекарственных препаратов, нарушающих синтез ДНК, и реже — метаболические заболевания. Независимо от причины возникновения, мегалобластные анемии характеризуются появлением в костном мозге крупных эритроцитов, которые не могут долго находиться в сосудах и распадаются. Кроме этого, обнаруживаются атрофические изменения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Гемолитическая (злокачественная) анемия возникает из-за разрушения красных кровяных клеток. Она может быть самостоятельным заболеванием, но часто встречается и у тех, кто страдает от системной красной волчанки. Проявляется очень большой слабостью, истощением и бескровной бледной кожей. В тяжелых случаях заболевание может спровоцировать летальный исход, поэтому при диагнозе «гемолитическая анемия» желательно пролечиться стационарно. В основном этот вид анемии поражает женщин среднего возраста.

Нехватка в организме железа провоцирует развитие железодефицитной анемии. При этом нарушается процесс образования гемоглобина. Сначала это проявляется сухостью кожи, ломкостью ногтей, выпадением волос, а затем развивается малокровие. Как правило, пополнить запас железа удается при помощи сбалансированного питания, но при занятиях спортом, во время беременности или менструации, при некоторых заболеваниях, травмах и во время усиленного роста потребность организма в железе возрастает, и одновременно с этим увеличивается риск развития железодефицитной анемии. Еще развитие этого вида малокровия могут спровоцировать некоторые противозачаточные средства, в том числе спираль. Из-за нее вообще потеря организмом железа может увеличиться на 60%! Будьте осторожны также с нейтрализаторами желудочной кислоты и активаторами питания, так как в большей части из них есть соединения, буквально пожирающие содержащееся в нашем организме железо. Лучше изменить питание таким образом, чтобы у вашего желудка не было никаких проблем. Регулярно проходите профилактический осмотр. Обычный анализ крови покажет, хватает ли вашему организму железа или нет. Поможет справиться с железодефицитной анемией правильно составленный рацион питания. Много железа содержится в яблочном муссе, петрушке, укропе, тмине, эстрагоне, базилике, тыкве, хлебе грубого помола, в бобовых, просе, мясе и рыбе, поэтому старайтесь употреблять как можно больше этих продуктов. Повысить усвояемость организмом железа поможет витамин С. Например, очень хорошо съесть с нежирным бифштексом свежий салат, петрушку, укроп, фруктовый творог или запить его стаканом свежевыжатого апельсинового сока.

Несколько слов хочу сказать любителям мюслей. «Только мюсли дают нам железо!» — этот рекламный слоган всего лишь уловка для покупателя. Даже убежденный любитель мюслей должен понять, что его любимый сухой завтрак содержит фитат — вещество, которое препятствует усвоению организмом железа, многих микро- и макроэлементов. Фитат распадается только в том случае, если мюсли 2 часа перед употреблением вымачивать в воде или молоке. Для улучшения вкуса можно добавить в них свежие фрукты или орехи с медом.

Во всем известном шпинате, конечно, много железа, но, поскольку другие вещества, содержащиеся в этом растении, активно соединяются со щавелевой кислотой, железо, входящее в состав шпината, довольно плохо усваивается нашим организмом.

Важно знать также, что при термической обработке овощей и фруктов содержание в них железа явно снижается, поэтому ешьте их побольше сырыми.

Когда я заболела анемией, то по совету своей бабушки лечилась чесночной настойкой. Нужно вымыть 300 г очищенного от шелухи чеснока, залить его 1 л высококачественной водки или медицинского спирта, настоять 3 недели в темном месте при комнатной температуре и принимать по 1 ч.л. настойки, запивая 1 ст.л. молока, 3 раза в день. Этим же лекарством я лечила и свою восьмилетнюю дочь, правда, давала ей пить с молоком только по 10 капель настойки. Принимала я ее неделю, затем делала на 7 дней перерыв, а после него повторяла лечебный курс.

Во время перерыва старалась есть как можно больше свеклы. Дело в том, что ее химический состав так удачно сформирован природой, что это делает данный корнеплод универсальным при лечении многих заболеваний, а железа и цинка (мужского металла) в свекле больше, чем в остальных овощах, поэтому она одинаково полезна как мужчинам, так и женщинам. Еще свекла содержит кобальт, который, попадая в организм человека, принимает участие в синтезе витамина В12, незаменимого при образовании эритроцитов. А вот свекольный сок обновляет кровь, насыщая ее минералами и натуральными сахарами, а также очищает организм. Но, прежде чем его употреблять, нужно знать, что он может спровоцировать ускоренное сердцебиение и повышение температуры, поэтому пить свекольный сок нужно осторожно, лучше в смеси с огуречным, морковным или яблочным. Я тоже пила ежедневно по стакану соковой смеси, а также поила ею дочь. Смешивала 1 часть по объему свекольного сока и 3 части морковного. Эффективен при анемии и свежевыжатый сок черной смородины.

Прекрасными источниками железа являются чаи лапачо, рататуй и буковый. Но при лечении малокровия не стоит их смешивать, а лучше выбрать один из этих чаев и комбинировать его с употреблением кефира.

Для приготовления чая лапачо требуется 2 ст.л. измельченной коры этого дерева (продается в фитоаптеке) и 1 л воды. Воду вскипятить, затем бросить в нее кору и прокипятить 5 минут на слабом огне. Настоять 15 минут под крышкой, процедить чай в термос и выпить теплым в течение дня.

Чтобы приготовить чай рататуй, вам потребуется 1 л чистой дистиллированной воды, 300 г корня имбиря, 1 лимон, 6-8 свежих листьев мяты, по 4 ст.л. меда и сушеных, измельченных в кофемолке плодов шиповника, по 1 ст.л. измельченных сухими лимонника и корицы, по 1 ч.л. измельченных сухими цветков гибискуса, плодов фенхеля и цедры апельсина. Корень имбиря нужно очистить ножом от кожуры, промыть под проточной водой вместе с лимоном и мятой и просушить их бумажными кухонными полотенцами. После этого нарезать имбирь пластинками толщиной в 1 см и тоньше. Лимон разрезать на 2 половинки и с одной снять цедру, а мякоть выбросить или оставить для приготовления какого-нибудь блюда. Вторую часть лимона нарезать кольцами, полукольцами или кусочками. Шиповник, лимонник, корицу, гибискус, фенхель и сушеную цедру апельсина перемешать ложкой в глубокой тарелке. Теперь нужно включить плиту на средний огонь и поставить на нее глубокую кастрюлю с дистиллированной водой. Довести до кипения и бросить в нее корень имбиря. Проварить его 15 минут под крышкой на слабом огне, добавить листья мяты, лимонную цедру и еще 5 минут поварить. После этого добавить 4 ст.л. смеси шиповника, лимонника, корицы, гибискуса, фенхеля, цедры апельсина и прокипятить все 5 минут под крышкой на слабом огне. После этого выключить огонь, настоять 30 минут, процедить готовый чай через мелкое сито в чашку, добавить в него отваренные кусочки имбиря, пару кусочков нарезанного лимона, 1 ст.л. меда и выпить. Не меняйте рецептуру чая, так как плоды шиповника дают напитку витамин С, А, В, Е, кальций, железо, марганец, селен и цинк, лимонник — марганец, кальций, железо и магний, корица согревает и улучшает работу пищеварительного тракта, гибискус богат витамином С и известен своими охлаждающими свойствами, фенхель предотвращает колики, улучшает пищеварение и лактацию у кормящих грудью женщин, цедра апельсина и лимона богата витамином С, обогащает вкус и аромат напитка, имбирь является противовоспалительным средством и помогает при боли в горле, листья мяты предотвращают кашель, а мед действует антибактериально.

Ройбуш-чай (чай из лесного бука), который можно приобрести в фитоаптеке, рекомендуется пить ежедневно. Залейте 1 ч.л. сухой заварки ройбуш-чая 200 мл кипящей воды, накройте посуду и оставьте на 2-3 минуты настаиваться. После этого процедите и выпейте этот прекрасный напиток. Одну и ту же заварку можно заваривать 3 раза. Чай из лесного бука не содержит кофеина, поэтому его можно пить когда угодно, даже вечером перед сном. Дневная доза ройбуш-чая при анемии — 1,5 л, а при лечении аллергии его выпивают по 2 л в день.

Кефир пить по 1-2 стакана в день. Его ферменты и бактерии помогают усваивать железо и другие микроэлементы, поступающие в наш организм с пищей.

Весьма эффективно усмиряет анемию вербена. Нужно 1 ст.л. измельченной травы залить 0,5 л воды, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, процедить и выпить настой равными порциями за 3 раза в течение дня. Каждый раз добавлять в него по вкусу мед.

Отлично очищает кровь и не позволяет развиваться малокровию маргаритка. С этим свежим растением нужно как можно чаще делать и есть салаты.

Чтобы одолеть анемию, можно из­мельчить и смешать 3 ст.л. травы зве­робоя, по 2 ст.л. травы яснотки белой, листьев ежевики и золотого уса, залить смесь 1 л кипятка, проварить 3 часа на слабом огне, после остывания процедить и пить отвар теплым по 1 стакану 3 раза в день. Еще нужно залить стаканом кипятка 15 г листьев мелиссы, настоять, укутав, 30 минут, процедить и принимать по 1-2 ст.л. настоя 5-6 раз в день. Это избавит от аритмии и головокружения, которые часто бывают при анемии.

Не опускайте руки, боритесь с малокровием, и все у вас будет хорошо.

С уважением — Людмила Николаевна Васильева,

Волынская обл.