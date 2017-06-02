ВАРИКОЦЕЛЕ, БАЛАНИТ, АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться методами лечения некоторых мужских заболеваний.

Развитие простатита прекратится, если 1 ст.л. измельченных корней петрушки настоять 8-10 часов в 300 мл кипятка, процедить и выпить настой, принимая по 1-2 ст.л., в течение дня. Обязательно отказаться от острого, соленого и всех видов спиртного.

Шалфейная настойка поможет при аденоме простаты. Надо 120 г листьев шалфея залить в стеклянной банке 0,8 л водки и 0,4 л воды, закрыть посуду крышкой и оставить на 40 дней под солнцем. После этого принимать, разбавляя на половину водой, по 1 ст.л. утром натощак. Употреблять это средство можно всем, так как оно способствует долголетию и укреплению нервной системы. Противопоказано оно при остром нефрите, а еще его не следует принимать более 3 месяцев.

От баланита (воспаления кожи головки полового члена) избавит частое присыпание язвочек перетертыми в порошок сухими корнями укропа. Можно отварить в вине шалфей и парить в отваре больной орган. Корень фенхеля, сваренный в вине, используют для припарок.

Для устранения водянки яичка надо измельчить и смешать 30 г листьев толокнянки, 20 г цветков ромашки, по 10 г листьев зеленых водорослей и травы грыжника, залить 2 ч.л. смеси 250 мл кипятка, настоять 10 минут, процедить и выпить. Пить настой, постоянно готовя свежий, 5 раз в день, добавляя в каждую порцию щепотку соды.

Варикоцеле (расширение вен гроздьевидного сплетения семенного канатика) излечивается лесным орехом. Нужно 1 ст.л. измельченных листьев и коры дерева, взятых поровну, залить стаканом кипятка, через 1 час процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой.

С уважением — читатель «Бабушки»,

Ивано-Франковская обл.