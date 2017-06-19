СИЛА МУЖСКАЯ, ПОВЕРЬТЕ, ВОЗОБНОВИТСЯ, И СЧАСТЬЕ СЕМЕЙНОЕ К ВАМ ВОЗВРАТИТСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

У многих мужчин со временем возникают проблемы с потенцией, и очень часто это приводит к раздорам в семье. А ведь возобновить мужскую силу и возвратить семейное счастье вполне возможно.

Эффективно применять для борьбы с импотенцией обыкновенную малину. Ее высушенные плоды нужно вымочить в течение часа в водке, просушить на слабом огне, выложив на противень, истолочь в ступке и принимать по 11,5 г утром натощак, запивая 2 ст.л. охлажденной до комнатной температуры кипяченой воды. Курс лечения — 25-30 дней. Таким образом можно не только потенцию возобновить, но и избавиться от частого мочеиспускания, неврастении и бесплодия.

Способствует возвращению мужской силы крапива двудомная. Лечебный эффект достигается сечением крапивой по ягодицам и голеням. Для этого стебли крапивы связывают в пучки и секут ими тело до тех пор, пока на нем не появятся небольшие пузырьки. Эта процедура вызывает прилив крови к органам малого таза, усиливает кровоток в половых органах и улучшает эрекцию. Конечно, кожа после сечения крапивой будет жечь, но от болезненного жжения можно быстро избавиться, если смазать проблемное место сливочным маслом или сметаной. Лечение крапивой проводят 1-2 раза в день в течение 2 недель и более.

Одной из причин нарушения половой функции является ускоренное семяизвержение. Нормализовать его помогут хмель, валериана и пустырник. Нужно измельчить сухими и смешать по объему 3 части шишек хмеля, по 1 части корней валерианы и травы пустырника, залить 1 ст.л. смеси в термосе 2 стаканами кипящей воды, настоять 8 часов, процедить и пить по полстакана 2 раза в день до стабильного улучшения состояния здоровья. Настой ежедневно готовить свежий.

Хорошо увеличивают продолжительность полового акта аптечные препараты красавки и ландыша.

Можно использовать с этой целью хурму. Для этого 5 г черешков плода заливают в эмалированной посуде 1,5 стаканами горячей воды, доводят до кипения, варят 10 минут на слабом огне, настаивают 1 час, процеживают и пьют по полстакана отвара 2 раза в день. Каждый день готовят свежее целебное средство.

Сухие плоды хурмы нужно есть регулярно при сексуальных расстройствах на фоне гипертиреоза, а употребление свежих действует мочегонно и тонизирующе.

Для стимуляции половой функции полезно принимать 1 раз в день по 6 горошин черного перца и 4 миндальных ореха, запивая их 1/2 стакана молока. С этой же целью пьют ежедневно по полстакана горячего молока, в которое добавлены мед по вкусу и щепотка кардамона. Очень хорошо утром натощак и вечером, не позже 19.00, принимать по 2,5-5 г пчелиной пыльцы, заедая ее 1 ч.л. меда.

Вот такие простые средства, мужчины, возвратят вам радость жизни. Удачи!

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.