КАК ПРОБЛЕМЫ МУЖСКИЕ РЕШИТЬ? ПОЗВОЛЬТЕ ВАРИАНТЫ ПРЕДЛОЖИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу уделить внимание решению некоторых мужских проблем.

Одна из них — аденома простаты, доброкачественная опухоль предстательной железы. Если еще пару десятков лет назад от этого заболевания страдали в основном мужчины старше 45 лет, то сейчас уже не редкость возникновение аденомы у молодых людей. Разрастание опухолевидной ткани приводит к нарушению проходимости мочевыводящих путей.

Условно в развитии аденомы выделяют 3 стадии.

Первая стадия — компенсация. На данном этапе мочевой пузырь больного опорожняется полностью, но при мочеиспускании уже наблюдается вялая струя мочи, а позывы к мочеиспусканию, особенно ночью, учащаются.

Остановить развитие аденомы в этот период можно, если измельчить сухими и смешать поровну по объему траву кровохлебки и хвоща полевого, залить 1,5 ст.л. смеси 300 мл кипятка, настоять 1 час, процедить, растворить в настое 1-1,5 ч.л. меда и выпить его теплым равными порциями утром и в обед. Во время лечения им значительно ограничить употребление соли.

Эффективно на первой стадии заболевания смешать сухими по объему, предварительно измельчив, 2 части листьев черной смородины, по 1 части листьев березы и вишни, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить, добавить мед по вкусу и выпить настой равными порциями утром и спустя 6 часов. Употреблять его через час после еды.

Еще можно перетереть сухими в порошок семена тыквы, перемешать их в соотношении 1:2 с медом так, чтобы получилось 2 ст.л. смеси, добавить 1 ст.л. свежевыжатого из листьев каланхоэ перистого сока и употребить равными порциями утром и вечером за 1-1,5 часа до еды. Курс лечения — 3 недели. Все лечебные средства ежедневно готовить свежие.

Вторая стадия развития аденомы предстательной железы называется субкомпенсация. На этой стадии в мочевом пузыре больного появляется остаточная моча. Постепенно ее количество увеличивается, что впоследствии приводит к развитию хронической почечной недостаточности.

Не допустить прогрессирования второй стадии аденомы помогут шиповник и полынь. Надо залить стаканом кипятка 1 ст.л. измельченных плодов шиповника, настоять 2 часа и процедить. Отдельно настоять 3 часа в стакане кипятка 2 ст.л. сухих измельченных листьев полыни горькой, процедить и смешать оба настоя. Растворить в этой смеси 1 ч.л. меда и выпить все равными порциями за 3 раза в течение дня. Пить за полчаса до еды. Последний раз выпить не позже 18.00. Употреблять лечебное средство, каждый день готовя свежее, в течение 3 недель. После 10 дней перерыва повторить лечение.

Кроме этого, можно смешать поровну по объему соки петрушки, березы и крапивы, растворить в 1,5 стакана соковой смеси 1 ст.л. меда и выпить ее равными порциями утром и вечером за 15 минут до еды. Курс лечения — 2 недели, ежедневно готовить свежую смесь соков.

На первой и второй стадиях развития аденомы возможна задержка мочеиспускания, связанная с переохлаждением или чрезмерным употреблением алкоголя. В этом случае мочевой пузырь наполняется кровяными сгустками, а при активных движениях и тряской езде возникают учащенное мочеиспускание и боль в головке полового члена. Чтобы этого не было, старайтесь не переохлаждаться и не увлекайтесь спиртным. Обязательно надо больше двигаться, 2 раза в день хотя бы по часу гулять на свежем воздухе, ежедневно, чтобы нормализовать кровообращение в малом тазу и улучшить питание мочевого пузыря, выполнять посильные упражнения, укрепляющие мышцы бедер и таза.

Третья стадия развития аденомы — декомпенсированная. Проявляется она резким снижением работы сфинктера (клапана) мочевого пузыря. Он переполняется, моча выделяется по каплям, возникают жажда, запах аммиака изо рта, снижение аппетита, изменения некоторых внутренних органов, которые больной сам может выявить прощупыванием. Больные с острой задержкой мочеиспускания нуждаются в выведении мочи катетером, надлобковой пункции мочевого пузыря и срочной операции.

Чтобы облегчить протекание третьей стадии заболевания, народная медицина рекомендует смешать сухими, предварительно измельчив, 1,5 ч.л. кукурузных рылец, по 1 ч.л. листьев толокнянки и тимьяна ползучего, залить смесь 300 мл кипятка, через час процедить, растворить в настое 1 ст.л. меда и выпить его теплым в первой половине дня между завтраком и обедом. Курс лечения — 20 дней, после недельного перерыва повторить. Проводить такие лечебные курсы каждые полгода.

Эффективно также измельчить сухими и смешать поровну по объему листья шалфея и лещины, залить 1 ст.л. смеси в эмалированной посуде стаканом кипятка, прокипятить 5 минут на слабом огне, настоять 3 часа, процедить, добавить мед по вкусу и выпить отвар равными порциями за 5-6 раз в течение дня. Курс лечения — 3 недели. Каждый день и настой, и отвар готовить свежие.

При любой стадии аденомы нужно исключить из рациона алкоголь, острые приправы, маринады и пряности, ограничить до минимума употребление мясного, яиц, соленых, консервированных и острых блюд.

Ежедневный рацион должен состоять из молочного, овощей, фруктов и другой растительной пищи, богатой витаминами С, Е и В. Полезно регулярно заваривать, как чай, и пить настои фиалки душистой, шиповника, душицы, черной бузины, буквицы, черники, брусники, березы бородавчатой, можжевельника, плауна булавовидного, дрока красильного и лесной земляники. Пить надо негазированную минеральную воду «Трускавецкая» или «Моршинская».

Еще одна мужская проблема — простатит (воспаление предстательной железы). Его развитию способствуют переохлаждение, травмы, нерегулярные или чрезмерные занятия сексом, снижение иммунитета, нарушение крово­обращения в органах малого таза, инфекции и гормональные нарушения, передающиеся половым путем.

Различают острую и хроническую формы простатита.

При острой наблюдаются повышение температуры тела, частое мочеиспускание с ощущением рези и жжения в промежности, ослабление напора мочи и боли в прямой кишке при опорожнении. Несвоевременное лечение острой формы заболевания в итоге приводит к импотенции и бесплодию.

В данном случае, чтобы справиться с воспалением, надо измельчить и смешать половину среднего размера луковицы, 2 зубчика чеснока, 15 г листьев трех-пятилетнего алоэ и 1,5 ст.л. меда, разделить смесь на 3-4 равные порции и принимать по одной 3-4 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения — 3 недели, каждый день готовить свежее лечебное средство.

Очень хорошо также измельчить сухими и смешать по объему 1 часть листьев первоцвета и 2 части цвета дикой груши, залить 1 ст.л. смеси в термосе стаканом кипятка, через час процедить, добавить мед по вкусу и выпить настой перед едой. Пить его, каждый раз готовя свежий, 3 раза в день в течение 20 дней.

Можно для усмирения острой формы простатита смешать поровну по объему сухими, предварительно измельчив, листья мелиссы и конопли посевной, залить 1 ст.л. смеси в термосе 250 мл кипятка, настоять 3 часа, процедить, растворить в настое 1 ст.л. меда и пить по 150 мл 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Постоянно готовить свежий.

Хроническая форма простатита протекает длительно, с периодами обострения и улучшения состояния здоровья. Обострение проявляется жжением в мочеиспускательном канале и промежности и скудными выделениями в конце мочеиспускания. В это время половая жизнь исключается. Обязательно регулярно опорожнять кишечник.

Для остановки развития этой формы простатита советую измельчить сухими и смешать по объему 2 части травы вероники, по 1 части базилика (пряность) и корней солодки, залить 1 ст.л. смеси в эмалированной посуде 250 мл кипятка, выдержать 10 минут на слабом огне, настоять 3 часа, процедить, растворить в настое 1,5 ч.л. меда и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день в течение 2 недель. После пятидневного перерыва повторить лечебный курс.

Можно смешать по объему сухими, предварительно измельчив, 2 части травы василька синего и 1 часть травы горца птичьего, залить 1 ст.л. смеси в эмалированной посуде 300 мл кипятка, выдержать 5 минут на слабом огне, настоять 1 час, процедить, добавить мед по вкусу и пить по 200 мл 2-3 раза в день за 0,5 часа до еды. Курс лечения — 2 недели. Готовить и употреблять настой постоянно свежий.

Эффективно также при хронической форме простатита смешать поровну по объему семена кориандра и измельченный на терке корень хрена, залить 1 ст.л. смеси в эмалированной посуде 200 мл сухого красного виноградного вина, довести до кипения, проварить 3-5 минут на слабом огне, настоять 2 часа, процедить, растворить в отваре 1 ст.л. меда и выпить его равными порциями утром натощак и вечером перед сном. Курс лечения — 5 дней, после пятидневного перерыва повторить.

Для устранения болезненного мочеиспускания при простатите надо смешать поровну по объему, предварительно измельчив, корни петрушки кудрявой и корневища бузины травянистой, залить 2 ст.л. смеси в эмалированной посуде 3 стаканами кипятка, проварить 10 минут на слабом огне, настоять 4 часа, добавить в отвар 2 ст.л. меда и выпить его равными порциями за 5-6 раз в течение дня.

Чтобы одолеть боль, возникающую у больного простатитом при эрекции, нужно измельчить сухими и смешать поровну по объему шишки хмеля, траву мелиссы и золототысячника, залить 2 ст.л. смеси в термосе 400 мл кипятка, через 3 часа процедить, добавить по вкусу мед и 300 мл настоя выпить равными порциями за 3 раза в течение дня в перерывах между едой, а с оставшимся 2 раза в день делать на 2-2,5 часа на половой орган компрессы.

Помогут народные средства и при незапущенной им­потенции. Для восстановления мужской силы надо залить стаканом натурального красного вина 25 г плодов лимонника, 40 г плодов фенхеля и 30 г фисташек, настоять 2 недели, процедить, добавить по вкусу мед и принимать по 2 ст.л. настойки 3-4 раза в день перед едой.

Потенция возвратится, если измельчить сухими и смешать 1 ч.л. цвета черной бузины, 2 ст.л. листьев грецкого ореха и 1,5 ст.л. цветков календулы, залить смесь 0,5 л кипятка, настоять 2 часа, процедить, добавить по вкусу мед и пить по 160 мл 3 раза в день за час до или через час после еды.

Очень хорошо смешать сухими, предварительно измельчив, 2 ст.л. травы лесной мальвы, по 1 ст.л. листьев мяты перечной и зверобоя, залить 1 ст.л. смеси вечером в термосе 400 мл кипящей воды, настоять ночь, а утром процедить, растворить в настое 1,5 ст.л. меда и пить по 50 мл 4 раза в день за полчаса до еды в течение 10 дней.

Можно для устранения импотенции смешать 3 г корневищ имбиря, перетертых сухими в порошок, 3 ст.л. очищенных измельченных плодов кизила,1 ч.л. меда, разделить смесь на 4 равные порции и съесть по одной за 4 раза в течение дня. Употреблять после еды.

Эффективно при проблемах с потенцией измельчить сухими и смешать 15 г травы горечавки крестовидной и 20 г травы мелиссы, залить смесь в эмалированной посуде 250 мл кипятка, выдержать 5 минут на слабом огне, процедить, настоять 1 час, добавить 2 ст.л. измельченных семян тыквы, 1 ст.л. меда и принимать по 1 ч.л. 2 раза в день в течение 10 дней.

Диабетикам, чтобы одолеть импотенцию, нужно смешать сухими, предварительно измельчив, 20 г листьев омелы, 30 г цвета черной бузины и 50 г листьев черники, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить, добавить 0,5 ч.л. меда и пить по 60 мл настоя 3 раза в день за полчаса до еды.

При половом бессилии, возникшем на фоне нервного расстройства, нужно смешать сухими, предварительно измельчив, 20 г травы ятрышника и 10 г листьев тысячелистника, залить смесь 200 мл кипящего виноградного вина, настоять 5 часов, процедить, добавить 1 ст.л. меда и принимать по 2 ч.л. настоя 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения — 3-4 дня.

Также можно измельчить сухими и смешать по 2 ст.л. плодов фенхеля и листьев розмарина, залить смесь 400 мл водки, настоять 2 недели в темном теплом месте, периодически взбалтывая, процедить, добавить по вкусу мед и пить по 30-40 мл 3 раза в день перед едой.

Иногда половые расстройства у мужчин возникают из-за больших физических нагрузок. В этом случае надо смешать сухими, предварительно измельчив, 2 ст.л. травы железницы горной (горлянки белоцветной) и 1 ст.л. травы очитка едкого, залить смесь в эмалированной посуде 0,5 л воды, довести до кипения, проварить 10-12 минут на слабом огне, настоять 2 часа, процедить, добавить в отвар 1,5 ст.л. меда и пить по 70 мл утром натощак и вечером перед сном.

Еще можно залить 0,5 л сухого виноградного вина 3 ст.л. измельченных корней хрена, настоять 7 дней, процедить, добавить 50 мл сока крапивы, мед по вкусу и принимать это средство по 2 ст.л. 2 раза в день перед едой.

Желаю всем мужчинам успешного решения проблем.

С уважением — Б.А.Лебеденко,

г. Кировоград