ДОСТАЁТ КРАПИВНИЦА? ЭТО ВАМ СГОДИТСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Крапивница (аллергическое заболевание, характеризующееся образованием на коже и слизистых оболочках волдырей) может быть вызвана разными внутренними и внешними факторами и может возникнуть в любом возрасте. Вот и хочу порекомендовать несколько средств ее устранения.

В первую очередь при крапивнице нужно устранить аллерген, провоцирующий болезнь, а потом — сыпь и зуд.

Полезно употреблять в виде салатов молодые листья яснотки, а также регулярно пить ее настой (1 ч.л. сухих, перетертых в порошок цветков растения залить стаканом кипятка, настоять до остывания, процедить и выпить).

Эффективно залить 300 мл кипятка 1 ст.л. измельченных листьев мяты перечной, после остывания процедить и тут же выпить этот настой.

Помогает выздороветь крапива двудомная. Ее настой (1 ст.л. листьев на 200 мл кипятка) пьют, как чай.

Употребляют при крапивнице и настой чабреца (2 ч.л. травы залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить и пить по 0,5 стакана 3 раза в день). Заваривают 3 раза в день и пьют, как чай, настой омелы белой (1 ч.л. листьев заливают стаканом кипятка, настаивают до остывания и процеживают).

Очень хорошо залить стаканом кипятка 1 ст.л. травы тысячелистника, настоять 45 минут, процедить и пить по 1/3 стакана настоя 3 раза в день перед едой.

Можно залить 100 мл кипятка 1 ст.л. перетертой в порошок ряски, настоять 30 минут и тут же выпить настой. Пить его, постоянно готовя свежий, 3 раза в день.

Еще ряску в порошке принимают по 1 ст.л. 4 раза в день с вареньем или медом.

Способствуют исцелению травяные смеси. Эффективно смешать сухими, предварительно измельчив, по 20 г корней валерианы, шишек хмеля и листьев мелиссы, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 3 раза в день.

Можно измельчить и смешать 20 г цветков бессмертника, 15 г травы зверобоя, по 10 г цветков пижмы и листьев вахты трехлистной, 5 г листьев мяты, залить 2 ст.л. смеси 300 мл кипятка, через час процедить и пить настой по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой.

Неплохо смешать, предварительно измельчив, 25 г цвета липы, 20 г травы ясменника и 5 г листьев грецкого ореха, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить и выпить. Пить настой, постоянно готовя свежий, 3 раза в день перед едой.

Таким же образом готовят и употребляют настой, приготовленный из смеси травы репейника (20 г), листьев инжира (10 г) и сирени (10 г), корней одуванчика (10 г) и цикория (10 г). Измельчают и смешивают поровну по объему листья грецкого ореха, траву фиалки трехцветной, корень лопуха, затем 1 ст.л. смеси заливают 300 мл кипятка, настаивают 1 час, процеживают и принимают по 1 ст.л. настоя 3-4 раза в день перед едой.

Еще советую измельчить и смешать по 20 г листьев крапивы двудомной, цветков ромашки аптечной, травы душицы и череды, корня валерианы и солодки, залить смесь 2 стаканами кипятка, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, настоять 45 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день за 30 минут до еды.

Избавляют от крапивницы ванны. Нужно 200 г травы майорана залить 3 л кипятка, настоять до 37-380С, процедить настой в ванну с горячей водой и полежать в ней.

Можно измельчить и смешать по 40 г цветков ромашки аптечной, корня валерианы, травы череды, чистотела, зверобоя и шалфея, залить смесь 1 л холодной воды, довести до кипения, проварить 10 минут, настоять полчаса, процедить отвар в ванну с температурой воды 36-380С и полежать в ней. Принимать ванны по 10-15 минут через день в течение 2-3 недель. Отвар фасоли (20 г на 1 л воды) применяют для ванн и компрессов.

Смесь сока хрена и меда, взятых поровну, принимают по 2 ч.л. 3-4 раза в день в течение 2 недель.

Усмиряет крапивницу сок сельдерея. Его принимают по 1 ст.л. 4-5 раз в день, а также регулярно делают с этим соком на проблемные места компрессы.

Применяют для компрессов и настой лопуха (1 ст.л. измельченных корней на стакан кипятка).

С уважением — Е.Н.Фриндак,

Львовская обл.;